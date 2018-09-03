2018-09-03T14:44:21+03:00
Общество

На Володарском мосту поменяют механизмы разводки за 17,6 млн рублей

В «Мостотресте» заверили, что эти работы были запланированы гораздо раньше ЧП, которое произошло на переправе в августе
Полина ЖУКОВА
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Для ремонта на Володарском мосту ищут подрядчика.Для ремонта на Володарском мосту ищут подрядчика.Фото: Александр ГЛУЗ
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Володарский мост в Петербурге ждет ремонт. На сайте госзакупок появилась информация о том, что «Мостотрест» ищет подрядчика для работ на переправе. На мосту в Невском районе Петербурга собираются заменить систему подъема и разводки. Максимальная цена контракта обозначена в 17,6 миллионов рублей. Финансировать ремонт Володарского моста будут из бюджета Северной столицы, расписанного на 2018 год.

Тех, кто займется работами, определят на аукционе 21 сентября. Сам ремонт, судя по документам, должен быть выполнен до 30 апреля 2019 года. При этом, как рассказали в «Мостотресте», работы не связаны с аварией, которая 25 августа произошла на Володарском мосту.

– Эти работы ведутся с декабря 2016 года. Сначала разрабатывается проект на усовершенствование, потом изготавливаются эти части, а дальше происходит монтаж. Все это идет планомерно. И работы будут происходить в межнавигационный период, согласно планам и графику. Это не связано с ЧП на мосту, – рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе «Мостротреста».

ЧП на Володарском мосту произошло 25 августа. Фото: соцсети.

ЧП на Володарском мосту произошло 25 августа. Фото: соцсети.

Напомним, что переправа неожиданно начала подниматься в то время, когда по ней двигался транспорт. Самопроизвольная разводка моста примерно на 30 сантиметров привела к серьезному ДТП и троим пострадавшим. Доследственной проверкой ЧП уже занимается Следственный комитет по Петербургу.

Сейчас мост работает в обычном режиме и никакой опасности для транспорта и пешеходов не представляет, говорят в «Мостотресте». Рабочая группа приступила к обследованию Володарского моста 30 августа. Специалистам предстоит изучить разводные устройства, опоры переправы, механическое и гидравлическое оборудование.

– Работа по обследованию только началась и продлится она где-то месяц, поэтому выводы делать еще рано, – добавили в «Мостотресте».

По предварительным данным, ЧП произошло из-за дополнительных динамических нагрузок на дорожное полотно, с которыми не справилось «крыло» моста и деформировалось.

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