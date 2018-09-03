2018-09-03T16:47:41+03:00
Новости компаний

Петербуржцам доступен самый быстрый безлимитный интернет

Абоненты «МегаФона» используют максимальные возможности сети
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Теперь клиенты мобильного оператора могут воспользоваться настоящим безлимитным интернетом на самых быстрых скоростях на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», а в некоторых регионах также на тарифе «Включайся! Слушай». Для этого действующим клиентам нужно подключить опцию самостоятельно в Личном кабинете, а у новых абонентов безлимитный интернет уже будет внутри тарифов.

- Измерения в приложении Speedtest компании Ookla показали, что у “МегаФона” самые высокие скорости мобильной передачи данных в России, так что наши абоненты пользуются самым скоростным мобильным интернетом в стране. Теперь же, с появлением безлимитного доступа к тем или иным сервисам, возможности абонентов становятся еще шире, — рассказывает директор кластера компании «МегаФон» Вадим Меркулов.

Лидерство по скорости на огромной территории — это следствие правильного использования ресурсов компании: используемой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам за первое полугодие 2018 года у «МегаФона» общее число базовых станций превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.

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