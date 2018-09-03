"Модный приговор": старшеклассницу не пустили на школьную линейку из-за синих волос

СЕГОДНЯ 18:47 2018-09-03T19:22:35+03:00

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Этот праздник 15-летняя Маша ждала с нетерпением, очень уж хотела похвастаться перед одноклассниками своим новым образом. Летом она перекрасилась в модный цвет, теперь она почти как Мальвина, девочка с синими волосами. К слову, в Петербурге можно встретить на улице девушек и с зелеными, и с фиолетовыми прядями, мода, что уж тут. Но преподаватели модную прическу Машу не оценили. Они даже не пустили старшеклассницу на школьную линейку в День знаний. Вот такой вот "Модный приговор".

- В этот же день 1 сентября к нам обратилась мама подростка и задала вопрос: правомерно ли так поступать? - рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. – Мы принялись изучать устав и правила внутреннего распорядка школы.

Сотрудники Светланы Агапитовой не нашли никаких сведений о том, что образовательное учреждение предъявляет к внешнему виду своих воспитанников особые требования. Упоминаются лишь «аккуратная прическа» и «деловой стиль».

К слову подобная история уже была в Санкт-Петербурге. В конце прошлого учебного года в аппарат обратился папа 15-летней девочки, которую грозились исключить за розовые пряди.

- Вопрос по поводу «подобающего» облика школьников на федеральном уровне не урегулирован – это всего лишь предмет дискуссий, – поясняет омбудсмен Светлана Агапитова. – Конкретные пожелания по внешнему виду прописываются в локальном акте образовательного учреждения. При желании, в перечень «запрещенного» можно внести и цветные волосы, и пирсинг, и определенную одежду и обувь – многие школы, кстати, так и делают. При наличии подобных пунктов в уставных положениях, нарушения правил могут караться замечаниями, вызовом родителей, но никак не отчислением. При этом родители должны помнить, что требование носить форму – не пустая прихоть администрации школы, а норма закона об образовании.

В комитете по образованию Северной столицы ситуацию оценивают как неоднозначную. На пресс-конференции начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию Елена Спасская подчеркнула: не допустить до уроков по такой причине педагоги не имеют права. Хотя в каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход и разъяснительная работа – как с учеником, так и с его родителями. При этом в администрации подчеркивают, что синий цвет волос не может служить основанием для отчисления, однако с ребенком рекомендовано провести профилактическую беседу.

Как удалось выяснить корреспондентам «КП»-Санкт-Петербург в первый учебный день Маша пришла на занятия в том же виде. И никто с уроков ее не выгнал.

*Имя героини публикации изменено.