«Все снимали на видео, как парень умирает»: сын директора Театра Ленсовета погиб в чудовищном ДТП

СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-03T19:41:04+03:00

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17-летний сын директора Тетра Ленсовета Игорь Самохин (имя изменено – прим.ред.) увлекался квадроциклами уже несколько лет. Парень мечтал выступать на соревнованиях. Все свободное время парень тренировался, но одна из таких эстремальных гонок закончилась трагедией.

- Смертельная авария произошла в Зеленогорске, - рассказывают в ГИБДД. – Подросток на квадроцикле столкнулся с «Киа» на нерегулируемом перекрестке Красноармейской улицы и Приморского шоссе. От мощного удара парня отбросило в дерево, после чего квадроцикл загорелся.

Молодой человек скончался в аварииФото: Личная страница Вконтакте

Очевидцами жуткой аварии, несмотря на позднее время (22:35 вечера – прим.ред.), стали десятки мимо проезжающих водителей. Многие останавливались, чтобы разобраться в случившемся. Но никто из них не стал помогать Игорю, хотя он еще был жив.

- Мы проезжали мимо, когда увидели пожар, - рассказала «Комсомолке» одна из свидетельниц аварии. – Мы остановились, чтобы посмотреть. Увидев парня, мы сразу же бросились к нему. У него еще прощупывался пульс. Заметив это, мы тут же вызвали «скорую помощь». Больше всего возмутило, что до нас этого никто не сделал! Там было полно народа, но все снимали аварию на видео! Никто не звонил врачам. Люди даже не пытались тушить огонь. Хотя у всех был в машине огнетушитель. Если бы, кто-то вызвал «скорую» раньше, может у парня и был шанс.

После аварии квадроцикл загорелся, но его никто не тушил Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

К сожалению, спасти Игоря не удалось. От полученных травм он скончался. В самой иномарке никто не пострадал. Сейчас в причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. По словам местных жителей, в этом районе часто можно увидеть любителей экстремальной езды.

- На подростков там жалуются местные жители - на их лихачество и шум от моторов ночью, - поясняют горожане. – Рано или поздно это бы закончилось аварией.

Подросток часто публиковал фотографии квадроцикловФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тем не менее, в ГИБДД просят не делать поспешных выводов. Сейчас семья Игоря занимается похоронами своего ребенка. В театре уже подтвердили смерть сына своего директора.

- Театр имени Ленсовета выражает глубочайшие соболезнования директору театра в связи с трагической гибелью младшего сына, - говорится в заявлении коллег.