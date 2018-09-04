2018-09-04T12:11:50+03:00
История современности

Журналисты «Комсомолки» в Петербурге» провели «Урок России»

И рассказали школьникам о малоизвестных фактах блокады Ленинграда
Степан СТЕПАНОВ
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Перед старшеклассниками в День знаний выступил постоянный автор «Комсомольской правды» Анатолий Аграфенин.Перед старшеклассниками в День знаний выступил постоянный автор «Комсомольской правды» Анатолий Аграфенин.
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По традиции в первый день нового учебного года во всех школах страны прошел «Урок России». Активисты Общероссийского народного фронта провели внеклассные занятия в учебных заведениях Петербурга. Перед учениками десятых классов павловской гимназии №209 Центрального района выступил журналист, писатель, постоянный автор «Комсомольской правды» Анатолий Аграфенин.

Вот уже несколько лет Анатолий Аграфенин работает над темой ленинградской блокады. Его публикации посвящены неизвестных страницам этого героического времени, в частности, деятельности Малой дороги жизни. Эта трасса пролегла по Финскому заливу от осажденного Ленинграда через Лисий Нос, Кронштадт до Ораниенбаумского плацдарма, где во вражеском кольце вдали от Большой земли вели оборону наши солдаты. Летом на катерах и баржах, зимой на полуторках на непокоренный плацдарм доставляли хлеб, боеприпасы, медикаменты, в обратном направлении вывозили мирных жителей и раненых. Не случайно трасса через Финский залив по аналогии с легендарной ладожской получила название Дорога жизни.

Ораниенбаумский плацдарм сыграл решающую роль в битве за Ленинград. Именно отсюда в январе 1944 года началась операция «Январский гром», позволившая окончательно снять вражескую осаду Ленинграда, а фашистов отбросить далеко от города на Неве.

Ну, а Малая дорога жизни в годы войны, по понятным причинам, была строго засекречена. Все это сыграло свою роль – спустя десятилетия о ней начали забывать.

Автор книги «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» Анатолий Аграфенин.

Автор книги «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» Анатолий Аграфенин.

В 2017 году на страница «Комсомолки» вышла серия очерков о Малой дороге жизни. В начале 2018 года «Комсомольская правда» совместно с международным социально-культурным проектом Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» выпустила книгу Анатолия Аграфенина «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни». Сейчас автор работает над продолжением темы. В течение нынешнего года на страницах «КП» вышел цикл очерков «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни. Путь на острова». В этих публикациях шел рассказ о героической обороне в годы блокады островов в Финском заливе. Автор использовал уникальные и малоизвестные материалы. Сейчас готовится очередная книга. И одними из первых о ней узнали учащиеся Павловской гимназии №209.

- В истории нашей страны нет малозначимых подвигов, - отметил Анатолий Аграфенин. - А борьба ленинградцев в годы блокады, безусловно, настоящий подвиг. И нельзя допустить, чтобы эта страница истории была забыта. Напротив, надо делать все возможное, чтобы восстановить как можно больше подробностей, деталей и имен героев. Вот почему «Комсомольская правда», фонд «Созидающий мир» и я продолжаем наши поиски, исследования, готовим новые публикации и книги.

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