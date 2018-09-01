Гастроли Dimmu Borgir в России в 2018 году: 18 сентября - Санкт-Петербург, 20 сентября - Москва

1 Сент. 13:44 2018-09-04T13:08:56+03:00

Dimmu Borgir - коллектив, зарожденный в 1993 году в самом сердце норвежской блэк-метал сцены. Фото: Предоставлено "КП"

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Dimmu Borgir - самая популярная блэк-метал формация в мире, спустя 8 лет напряженной тишины, накопив небывалую силу, возвращается в Россию с новым и мощным альбомом «Eonian», знаменуя свое юбилейное 25-летие!

Dimmu Borgir - коллектив, зарожденный в 1993 году в самом сердце норвежской блэк-метал сцены, свободный от жанровых границ, смело сочетающий в себе традиционный блэк-метал с богатым симфоническим звучанием.

Вскоре они зарекомендовали себя как новаторы своего жанра, создав альбомы, такие как «Enthrone Darkness Triumphant» (1997), «Spiritual Black Dimensions» (1999) или «Death Cult Armageddon» (2003), а также объехали весь мир со своими хэдлайн-концертами. В итоге после 9 полноформатных студийных альбомов они закрепили за собой звание самой влиятельной блэк-метал формации в мире!

Уже 8 лет прошло с момента выхода их последнего манифеста «Abrahadabra», в 2018 году они возвращаются с альбомом «Eonian», чтобы разорвать пространственно-временной континуум.

Новый лонгплей «Eonian» выйдет 4 мая 2018 года на лейбле Nuclear Blast. В записи 10-трекового альбома приняли участие вокалист Shagrath, гитаристы Silenoz и Galder, а также барабанщик Daray, клавишник Gerlioz и сессионщик Гауте Сторас, сделавший аранжировки норвежского хора Schola Cantrum.

Лидер группы Shagrath комментирует новый альбом следующими словами: «Eonian» представляет собой иллюзию времени, всё то, что есть и всё то, что всегда было. Для нас этот релиз также знаменует 25-ю годовщину Dimmu Borgir, являясь данью нашей истории и истории норвежского блэк-метала".

В сентябре 2018 года Dimmu Borgir – одни из самых достойных и лучших представителей жанра блэк-метал вернутся в Россию, чтобы отметить свой 25-летний юбилей, представив новый долгожданный альбом, а также исполнив лучшие песни за всю историю группы!

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