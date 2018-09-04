2018-09-04T16:20:59+03:00
Происшествия

Лось, которого целый день ловили на окраине Петербурга, чтобы спасти, умер в лесу

Животное получило серьезные травмы в городе
Полина ЖУКОВА
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Лося, который вышел в город, вывезли в лес, но там он погиб. Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".Лося, который вышел в город, вывезли в лес, но там он погиб. Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".
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В понедельник утром, 3 сентября, на окраине Петербурга появился необычный гость: по промзоне недалеко от станции метро «Обухово» разгуливал лось. Новость о сохатом сразу же разлетелась по соцсетям. Помочь животному вернуться в лес поспешили сотрудники городского Комитета по природопользованию, МЧС, полиции и Центра реабилитации диких животных «Сирин». Но судьба грозного лесного жителя оказалась печальной.

Чтобы подойти к дикому зверю, его пришлось усыпить специальными дротиками со снотворным. После этого его доставили в прицепе в лес.

- Сотрудники Комитета по природопользованию передали его под контроль специалистов в охотничьи угодья в Тосненском районе Ленинградской области, – рассказали в пресс-службе Комитета.

Скорее всего сохатого сбил автомобиль - об этом говорят диагностированные травмы. Фото: скриншот видео группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

Скорее всего сохатого сбил автомобиль - об этом говорят диагностированные травмы. Фото: скриншот видео группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

Казалось бы, зверь спасен. Но прогулка по Обухово не прошла для сохатого бесследно. После выпуска в лес лось пришел в себя, прошел несколько сотен метров и умер.

- К сожалению, животное получило серьезные травмы во время нахождения в непривычной для него городской среде, - пояснила "КП" - Петербург" пресс-секретарь комитета по природопользованию Линара Минабутдинова. - У него были ссадины, шла пена изо рта, что говорит об отеке легких. Ветеринары считают, что скорее всего его сбила машина.

У специалистов есть предположения, что же привело рогатого в город. У лосей начался сезон размножения, или так называемый период гона. Длится он обычно с конца августа по конец октября. Животное становится очень активным, теряет бдительность и может выбегать к людям и на автомобильные дороги.

- Необходимо помнить, что лось – это мощное дикое животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть, – предупредили петербуржцев в Комитете по природопользованию.

НА ЗАМЕТКУ

Чаще всего лоси рискуют быть сбитыми автомобилями на трассах. Поэтому в Комитете по природопользованию призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах. Если же беда произошла, помочь пострадавшему животному можно, вызвав сотрудников МЧС. Если же дикого зверя заметили гуляющим в городе, нужно обратиться в Комитет по природопользованию.

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