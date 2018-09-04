2018-09-04T15:49:26+03:00
Общество

Балерине из Карачаево-Черкесии собрали деньги на учебу в Академии балета в Петербурге

Викторию Багдасарову позвал туда учиться лично Николай Цискаридзе
Алена ЧИЧИГИНА
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Виктория Багдасарова мечтает стать великой балериной.Виктория Багдасарова мечтает стать великой балериной.
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Мир не без добрых людей. 15-летняя Виктория Багдасарова из Черкесска теперь точно это знает. Благодаря пользователям соцсетей она осуществила свою мечту - поступила в Академию русского балета имени Вагановой. Учиться туда ее лично позвал ректор учебного заведения Николай Цискаридзе. Весной школьница ездила на прослушивание, прошла, но средств на поездку и проживание в Северной столице у семьи не оказалось. Тогда юная балерина написала сообщение в Инстаграм полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

«Прошу помочь. Мне очень нужны деньги для поездки в академию и дальнейшего обучения. Ведь такой шанс дается раз в жизни, а в нашей республике не развит данный вид искусства, - написала 15-летняя Виктория Багдасарова. - Я была рекомендована к зачислению на первый курс. Хочу учиться именно там, помогите, умоляю».

Крик о помощи моментально разошелся по местным пабликам. Жители Карачаево-Черкесской республики попытались помочь девушке, когда узнали ее историю. Люди перечисляли деньги - кто сколько мог, писали слова поддержки и призывали до конца бороться за исполнение своей мечты.

В итоге с миру по нитке нужную сумму - 100 тысяч рублей - собрали всего за месяц. Уже 3 сентября Вика приступила к занятиям.

- Я благодарна всем, кто мне помог, это просто невероятно, я так тронута! - обратилась через газету Вика. - Пускай у всех сбываются мечты, как и у меня!

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