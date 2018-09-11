2018-09-11T23:25:28+03:00
Общество

В кедах - на самое охраняемое здание Колумбии: Петербуржец залез на крышу 12-этажного банка

Когда Павла Гогулана поймали, его тут же попросили покинуть страну
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Русский человек-паук - Павел Гогуан.Русский человек-паук - Павел Гогуан.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Одно из самых охраняемых зданий Колумбии больше таким не является после выходки 25-летнего "русского человека-паука". Павел Гогулан, обув кеды, прошмыгнул мимо десятка охрнанников и за 8 минут без страховки забрался на крышу 12-этажного банка в Медельине. Сделав эффектные селфи и поставив еще одну галочку "покоренных вершин", парень выдыхул. Но рано - в этот момент к нему уже неслись полицейские. Они-то его и спустили на землю и тут же отправили под стражу. Правда, отпустили быстро и попросили уехать из страны.

- На мое задержание прибыли 10 полицейских и 8 охранников на шести машинах, - рассказал о своих приключениях «КП-Петербург» Павел. – Обещали отправить домой, закрыли меня в камере… Но выпустили через два часа. Я так и не понял почему, но напоследок посоветовал лучше охраняться самое охраняемое здание в стране.

pavel_gogulanpavel_gogulan
Петербуржец залез на крышу самого охраняемого здания в Колумбии
69 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Кстати, о Павле Гогулане впервые заговорили в 2014 году. Тогда экстремал попытался перейти по кабелю через Невский проспект. Позже его видели на крыше Адмиралтейства, башне дома Зингера, Кунсткамере. В копилке покоренных вершин у Павла более 200 зданий в 48 странах, многие из которых давно внесли петербуржца в "черный список" и закрыли въезд. Но экстремал сдаваться не намерен.

pavel_gogulanpavel_gogulan
О Гогулане даже на колумбийском телеканале сюжет был
183 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

- То, чем я занимаюсь, называется "билдеринг" - разновидность паркура, - объясняет Павел. - Некоторые считают, что я просто руфер. Нет! Это уже моя работа и основной вид заработка.

12-этажное здание в Колумбии покорено парнем из Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

12-этажное здание в Колумбии покорено парнем из Петербурга.Фото: СОЦСЕТИ

- А кто платит за то, чтобы вы забрались куда повыше?

- Я уехал из России 33 месяца назад, сейчас живу в Колумбии и отсюда ищу спонсоров для своих подъемов, - признался Гогулан. - Когда спонсоры не находятся, ищу подработку - так и живу. Сейчас я начал готовиться к новому испытанию: хочу забраться на Бурдж-Халифа в Дубаи! Думаю, это случится не раньше, чем через год. А пока буду тренироваться на близлежащих зданиях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Санкт-Петербург не пустили 200 тонн "тепленькой" горбуши
Бесхозный предмет на станции метро "Чернышевская" проверяли целый час
В Санкт-Петербурге активизировались клещи
В Санкт-Петербурге байкершу протащило под автобусом несколько метров
На низком старте: Аварийные бригады готовы к надвигающемуся шторму в Санкт-Петербурге
Туроператора «Матрешка-Тур» могут признать банкротом
В Доме Бака в центре Петербурга нашли дореволюционную газету «Речь»
В Петербурге появятся тату-салоны и барбершопы от рэпера Тимати
В Петербурге открылся уникальный детский сурдологический центр
В петербургском метро рассказали о работе новых электронных табло
УФАС в Петербурге отменил конкурсы на закупку новогодних украшений за 100 млн рублей
Мария Шарапова приедет на St. Petersburg Ladies Trophy
Петербуржцам простят неоплаченные пени за электроэнергию
МЧС: в Петербурге ожидаются дожди и штормовой ветер
В октябре начнут сажать деревья в будущем парке Героев-Пожарных
Александр Колесов пообещал петербуржцам бабье лето
ЗакС будет строже следить за стратегическим планированием в Петербурге
Нерадивый отец выплатил 435 тысяч по долгу за алименты, чтобы поехать в Финляндию
В Ленинградской области погиб водитель, чей бензовоз опрокинулся на мосту через Вуоксу
Петербургские вдовы героев смогут получить по миллиону рублей
В саду Маршала Говорова поставили новые фонари
Мошенник выманил у пенсионера 400 тысяч, рассказав ему про денежную реформу