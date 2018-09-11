В кедах - на самое охраняемое здание Колумбии: Петербуржец залез на крышу 12-этажного банка

11 Сент. 23:26 2018-09-11T23:25:28+03:00

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Одно из самых охраняемых зданий Колумбии больше таким не является после выходки 25-летнего "русского человека-паука". Павел Гогулан, обув кеды, прошмыгнул мимо десятка охрнанников и за 8 минут без страховки забрался на крышу 12-этажного банка в Медельине. Сделав эффектные селфи и поставив еще одну галочку "покоренных вершин", парень выдыхул. Но рано - в этот момент к нему уже неслись полицейские. Они-то его и спустили на землю и тут же отправили под стражу. Правда, отпустили быстро и попросили уехать из страны.

- На мое задержание прибыли 10 полицейских и 8 охранников на шести машинах, - рассказал о своих приключениях «КП-Петербург» Павел. – Обещали отправить домой, закрыли меня в камере… Но выпустили через два часа. Я так и не понял почему, но напоследок посоветовал лучше охраняться самое охраняемое здание в стране.

pavel_gogulan Петербуржец залез на крышу самого охраняемого здания в Колумбии

Кстати, о Павле Гогулане впервые заговорили в 2014 году. Тогда экстремал попытался перейти по кабелю через Невский проспект. Позже его видели на крыше Адмиралтейства, башне дома Зингера, Кунсткамере. В копилке покоренных вершин у Павла более 200 зданий в 48 странах, многие из которых давно внесли петербуржца в "черный список" и закрыли въезд. Но экстремал сдаваться не намерен.

pavel_gogulan О Гогулане даже на колумбийском телеканале сюжет был

- То, чем я занимаюсь, называется "билдеринг" - разновидность паркура, - объясняет Павел. - Некоторые считают, что я просто руфер. Нет! Это уже моя работа и основной вид заработка.

12-этажное здание в Колумбии покорено парнем из Петербурга.Фото: СОЦСЕТИ

- А кто платит за то, чтобы вы забрались куда повыше?

- Я уехал из России 33 месяца назад, сейчас живу в Колумбии и отсюда ищу спонсоров для своих подъемов, - признался Гогулан. - Когда спонсоры не находятся, ищу подработку - так и живу. Сейчас я начал готовиться к новому испытанию: хочу забраться на Бурдж-Халифа в Дубаи! Думаю, это случится не раньше, чем через год. А пока буду тренироваться на близлежащих зданиях.