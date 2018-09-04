2018-09-04T09:41:54+03:00
Общество

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы
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Автор фото Антон Педько.Автор фото Антон Педько.
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Акция действует с 31августа 2018 по 28 марта 2019 на вылеты с 10 сентября 2018 по 28 марта 2019 года при покупке на сайте uralairlines.com, мобильном приложении UralAirlines и в любой авиакассе. Предложение ограничено!

Выгодные цены на направлениях:

- Санкт-ПетербургФранкфурт – Санкт-Петербург – от 13 502 руб.;

- МоскваМюнхен – Москва –от 10 833 руб.

В цену включены все сборы.Стоимость может измениться в зависимости от курса евро.

К оплате доступны бонусы программы Крылья. Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов.

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