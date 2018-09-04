2018-09-04T12:44:57+03:00
Общество

Первый раз… в новую школу!

1 сентября в Мурино открыли современный центр образования.
Алена ЧИЧИГИНА
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пожелал первоклассникам хороших оценок.Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пожелал первоклассникам хороших оценок.
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Первоклассница с белыми бантами радостно звонит в колокольчик на плече у будущего выпускника. Первый звонок в новой школе и первые поздравления учителям, ученикам, всем жителям Всеволожского района. 1 сентября в Ленинградской области состоялось открытие Муринского центра образования № 2. Современное трехэтажное здание вместимостью 1175 человек стало своеобразным подарком ко Дню знаний. В церемонии открытия приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители компании-застройщика, а также администрация новой школы.

- Ребята, особенно первоклассники, прекрасно понимаю, что сегодня - один из самых важных моментов в вашей жизни, - обратился губернатор к школьникам. - Учитесь, выбирайте те профессии, которые вам по душе, и вместе с учителями радуйтесь успехам области.

После торжественной линейки высокие гости осмотрели школьные классы, заглянули в большую столовую и спортивные залы, в библиотеку и огромный актовый зал на 705 мест. К слову, такой не каждый дом культуры может себе позволить! А еще в новой школе учащиеся смогут заниматься в медицинской лаборатории, кабинете робототехники, издательском центре со студией дизайна и телестудией. На оснащение нового центра образования из областного и федерального бюджетов выделено свыше 200 млн рублей. Также область совместно с федеральным центром заплатит застройщику около 650 млн рублей.

Дрозденко отметил, что в День знаний в Ленинградской области открылись еще одна новая и четыре полностью обновленные школы.

- 1 сентября на праздник пришли 20 тысяч первоклассников, что на 9,5 тысячи больше, чем в прошлом году, - отметил глава Ленобласти. - Это означает, что регион развивается, и это здорово!

После того как Александр Дрозденко провел тематический урок «Знай и люби свой край» для старшеклассников, он отправился с инспекцией в только что открывшийся детский сад комбинированного вида № 2 в Сертолово. Дошкольное учреждение проектировалось на 240 мест, но в соответствии с санитарными нормами его доукомплектуют до 300. Это позволит ликвидировать нехватку мест в Сертолово для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В здании 14 групповых помещений, в каждом спальная, игровая, туалетная комнаты, раздевалка и буфетная. А еще здесь бассейн для занятий и огромная спортивная площадка на улице. Некоторое время назад мамочки поселка могли только мечтать о таком!

- Очень надеюсь, что этот детский сад будет комфортным, добрым и веселым, как и другие дошкольные учреждения области, - сказал губернатор с импровизированной сцены.

Покидая новое здание, гости еще раз поздравили жителей с таким радостным событием и пожелали им воспитать детей, которыми будет гордиться Ленобласть.

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