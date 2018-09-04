2018-09-04T13:06:11+03:00
Общество

Работа из надежных рук: Бизнес вопреки диагнозу

В Петербурге есть категория предпринимателей, которые, имея справку об инвалидности, решились открыть свое дело и смогли добиться успеха.
Любовь Холопова
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В этом году посетителям общегородской ярмарки будут доступны 2 500 вакансий.В этом году посетителям общегородской ярмарки будут доступны 2 500 вакансий.
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Любой безработный петербуржец независимо от состояния здоровья может получить бесплатную помощь от государства для открытия своего дела. Это может быть профессиональное переобучение, психологическая поддержка и материальная помощь на оформление документов.

По незнанию воспользоваться такого рода услугами спешат немногие. Однако есть яркие истории успешных бизнесменов, которые пошли за мечтой вопреки предубеждениям.

Петербуржец Андрей Балабаев - инвалид второй группы, а теперь владелец небольшой гостиницы. Недавно он отметил юбилей - 55 лет. Предприниматель обратился в центр занятости населения в прошлом году, ситуация тогда казалась безвыходной.

- Я думал, что устроиться на работу у меня не получится. Не только из-за инвалидности, а еще и из-за возраста, - вспоминает Андрей Анатольевич. - А ведь по профессии я инженер.

Мужчине предложили бесплатную консультацию психолога, затем он побывал на семинаре по вопросам индивидуального предпринимательства. Решил: почему бы не попробовать?

- Деньги нашел сам, помогли друзья - хотелось поскорее начать действовать, - продолжает Андрей Балабаев. - Затраты на оформление документов мне возместили, потом выяснилось, что я имею право на компенсацию. Специалисты центра помогли составить бизнес-план, объяснили, как открыть и развивать собственное дело.

Сейчас Андрей Анатольевич - владелец небольшой гостиницы. Бизнесмен признается, что принять окончательное решение помогли друзья, которые регулярно приезжают в Петербург и просят помочь с поиском жилья.

- Главное - набраться смелости и начать что-то делать, - уверен предприниматель. - Дело даже не в деньгах, а в том, чтобы поверить в себя и свои силы.

Конечно, далеко не все люди с ограниченными возможностями настроены так же оптимистично, как Андрей Балабаев. Большинство безработных инвалидов, которые могут работать в том числе и на себя, занимают пассивную позицию. Как правило, из-за страха, что ничего не получится. А ведь возможность организовать собственное дело - это реальный шанс найти свое место в жизни и улучшить материальное положение. Бывают и другие ситуации: люди обращаются в службу занятости, даже не думая о возможности открыть свой бизнес. Коммерческий потенциал раскрывается уже во время беседы с работником службы. В любом случае каждый решает сам: оставаться безработным, получая пенсию по инвалидности и небольшое пособие по безработице, или превратить свои ограниченные возможности в безграничные.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы ищете работу или подумываете о том, чтобы наконец-то начать работать на себя, обязательно приходите на общегородскую ярмарку вакансий, которая состоится 12 сентября в «Лен- экспо». Режим работы: с 11.00 до 17.00. Вход бесплатный.

В этом году посетителям будут доступны 2500 вакансий, а психологи центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут об особенностях открытия собственного бизнеса.

В октябре состоится ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Там можно будет узнать о возможностях прохождения стажировок на предприятиях города. Следите за анонсами на сайте r21.spb.ru.

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