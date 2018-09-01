Главная премьера осени уже 2 сентября на Пятом канале!

1 Сент. 19:44 2018-09-04T13:11:48+03:00

Только у зрителей Пятого канала есть уникальная возможность погрузиться в жизнь кумиров.

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Пятый канал представляет долгожданную премьеру сентября - еженедельную информационно-развлекательную программу «Светская хроника». Телевизионная передача для тех, кто хочет самым первым узнавать все новости из мира шоу-бизнеса! Интересный формат, самые яркие медийные персоны, захватывающие репортажи, мини-расследования, горячие подробности и откровенные интервью.

Неожиданным экспериментом стал формат новой программы. Это настоящий тележурнал. Он составит достойную конкуренцию топовым глянцевым изданиям. Сочные краски, яркие заголовки, блики, как на настоящих страницах свежего, только что отпечатанного в типографии журнала и, конечно, море эксклюзивного материала!

Только «Светской хронике» звезды раскроют свои тайны, расскажут, как шли к успеху, поделятся своими переживаниями и радостными событиями. Свадебные хлопоты, рождение детей, разбитые сердца и разводы, трудности звездной жизни, гастроли, съемки новых клипов, одержимые фанаты, успех и неудачи… Звездные рецепты красоты, советы по воспитанию детей и многое многое другое.

В «Светской хронике» даже самый предвзятый зритель обязательно найдет что-то для себя…

Только у зрителей Пятого канала есть уникальная возможность погрузиться в жизнь кумиров, увидеть мир их глазами! С нами звезды становятся ближе!

2 сентября в 11:10 на Пятом канале!