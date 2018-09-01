Международный фестиваль ретротехники «Фортуна 2018» в Кронштадте состоится 8-9 сентября

1 Сент. 12:11 2018-09-04T13:18:31+03:00

Мероприятие пройдет в шестой раз

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В начале сентября кронштадтский форт Константин традиционно станет главной автомобильной ретро-площадкой всего Северо-Запада. В историко-культурном комплексе состоится 6-й международный фестиваль ретротехники «Фортуна 2018». В этом году фестиваль продлится два дня - с 8 по 9 сентября.

Со всех уголков России, а также из стран Ближнего зарубежья на форт приедут более 400 старинных автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, велосипедов.

На территории форта техника будет распределена согласно эпохам: американская классика 30-40-х годов, японское ретро 70-х-80-х, аутентичные шведские Volvo 60-х, экземпляры зари советского машиностроения - все они найдут свое место на форту Константин. Отдельного внимания удостоятся военные авто СССР, Германии и США времен II Мировой.

Гостей фестиваля ждут:

- Ретро-ралли и грандиозный автопробег по г. Кронштадт;

- Музейные экспозиции в помещениях форта Константин;

- Концертная программа: современные хиты и каверы на знаменитые ретро-шлягеры;

- Батуты, веревочный парк, скалодром и детская площадка;

- Ярмарка, кафе и фудкорты;

- Настольные игры, призы и розыгрыши для зрителей;

- Круглые столы с участием авторитетных представителей ретро-движения Санкт-Петербурга.

На одной из сцен впервые в истории фестиваля появится рубрика «Открытый микрофон», в которой гости «Фортуны» смогут рассказать об истории своего авто, своем увлечении ретротехникой и просто поделиться чем-то важным со своими единомышленниками.

Фестиваль состоится 8 и 9 сентября 2018 г.

Основной день фестиваля - 9 сентября.

Часы работы — с 12:00 до 18:00.

Въезд участников - с 10:00 до 12:00

Цены билетов на предварительной продаже:

Взрослый билет - 450 руб.

Входной билет + охраняемая парковка на территории форта Константин - 650 руб.

Льготный билет (дети до 12 лет и пенсионеры) - 300 руб.

8 сентября для владельцев ретроавтомобилей, желающих интересно провести оба выходных дня, будет организована дополнительная программа, включающая небольшое ралли 3-й категории по Кронштадтскому и Ломоносовскому районам.

Как и всегда, для гостей «Фортуны» будут организованы бесплатные автобусы из Кронштадта 8-9 сентября 2018 г.