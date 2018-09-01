2018-09-04T13:18:31+03:00
Досуг

Международный фестиваль ретротехники «Фортуна 2018» в Кронштадте состоится 8-9 сентября

Мероприятие пройдет в шестой раз
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Международный фестиваль ретротехники «Фортуна 2018» состоится 8-9 сентября.Международный фестиваль ретротехники «Фортуна 2018» состоится 8-9 сентября.
Изменить размер текста:

В начале сентября кронштадтский форт Константин традиционно станет главной автомобильной ретро-площадкой всего Северо-Запада. В историко-культурном комплексе состоится 6-й международный фестиваль ретротехники «Фортуна 2018». В этом году фестиваль продлится два дня - с 8 по 9 сентября.

Со всех уголков России, а также из стран Ближнего зарубежья на форт приедут более 400 старинных автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, велосипедов.

На территории форта техника будет распределена согласно эпохам: американская классика 30-40-х годов, японское ретро 70-х-80-х, аутентичные шведские Volvo 60-х, экземпляры зари советского машиностроения - все они найдут свое место на форту Константин. Отдельного внимания удостоятся военные авто СССР, Германии и США времен II Мировой.

Гостей фестиваля ждут:

- Ретро-ралли и грандиозный автопробег по г. Кронштадт;

- Музейные экспозиции в помещениях форта Константин;

- Концертная программа: современные хиты и каверы на знаменитые ретро-шлягеры;

- Батуты, веревочный парк, скалодром и детская площадка;

- Ярмарка, кафе и фудкорты;

- Настольные игры, призы и розыгрыши для зрителей;

- Круглые столы с участием авторитетных представителей ретро-движения Санкт-Петербурга.

На одной из сцен впервые в истории фестиваля появится рубрика «Открытый микрофон», в которой гости «Фортуны» смогут рассказать об истории своего авто, своем увлечении ретротехникой и просто поделиться чем-то важным со своими единомышленниками.

Фестиваль состоится 8 и 9 сентября 2018 г.

Основной день фестиваля - 9 сентября.

Часы работы — с 12:00 до 18:00.

Въезд участников - с 10:00 до 12:00

Цены билетов на предварительной продаже:

Взрослый билет - 450 руб.

Входной билет + охраняемая парковка на территории форта Константин - 650 руб.

Льготный билет (дети до 12 лет и пенсионеры) - 300 руб.

8 сентября для владельцев ретроавтомобилей, желающих интересно провести оба выходных дня, будет организована дополнительная программа, включающая небольшое ралли 3-й категории по Кронштадтскому и Ломоносовскому районам.

Как и всегда, для гостей «Фортуны» будут организованы бесплатные автобусы из Кронштадта 8-9 сентября 2018 г.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Платную трассу М-11 между Санкт-Петербургом и Москвой откроют в следующем году
Петербургский экстремал забрался на самую вершину Большеохтинского моста
Петербуржец хранил в своем гараже пулемет времен Великой Отечественной войны
МЧС предупреждает о грозах в Санкт-Петербурге и области
Трехлетнюю девочку увезли из парка аттракционов в Петербурге в больницу с переломом шейки бедра
Лося, который разгуливал по Санкт-Петербургу, вернули в лес
Минувшее лето в Петербурге стало "рекордсменом" по числу падений детей из окон
Полузащитник "Зенита" Маркизио будет играть под номером 10
В «Зенит» из «Ювентуса» перешел Клаудио Маркизио
У метро «Электросила» начали сносить газетные ларьки
В Петербурге для льготников создадут приложение «Социальный навигатор»
Петербург закупит пять трамваев почти за полмиллиарда рублей
В речке Новая нашли скелеты уток и тушки мертвых птиц
Артем Дзюба стал капитаном сборной России по футболу
Медики «Зенита» сообщили о здоровье Дриусси и Анюкова
Путин наградил пакистанских военных, спасших альпиниста из Петербурга
В петербургской подземке поставят прозрачные урны для чеков
Собранные в Петербурге трамваи «Лев» и «Львенок» покажут в Европе
Депутат Цивилев потребовал проверить авиакомпанию Bulgaria Air, чьи пассажиры застряли в Болгарии
Дриусси получил серьезную травму и пополнил лазарет «Зенита»