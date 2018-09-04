Иначе зимой не выживет: Жители Петербурга начали сбор денег на теплый домик для львицы Эльзы

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-04T17:11:31+03:00

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В Центре «Велес» в поселке Рапполово Ленинградской области добрые люди спасают диких животных. Пострадавших от рук человека, сбитых машинами или ставших ненужными в цирках зверей там выхаживают волонтеры и ветеринары. Медведи, кабаны, лисы, лоси, пони, павлины и другие животные с нелегкой судьбой обзаводятся там домом и лучшими друзьями и «мамами» – волонтерами Центра.

Тех зверей, которые крепнут и смогут сами выжить на воле, обязательно отпускают в дикую природу. В «Велесе» они залечивают раны, набираются сил, а потом становятся «выпускниками» доброго приюта. Правда, далеко не все животные могут покинуть клетки – либо на воле самостоятельно не выживут, либо никогда и не знали воли, либо в лесах Ленобласти им не место.

Большую часть жизни африканская красавица провела в Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО

Такая судьба и у необычной обитательницы «Велеса» – львицы Эльзы. Красавица с горячей африканской кровью прибыла в Петербург как подарок в конце 2017 года. Правда, новоиспеченный хозяин о таком сюрпризе даже не догадывался и принять его не смог. Прилетела двухмесячная хищница из Грозного в Пулково, и уже в первый свой день в городе на Неве наделала шуму.

– От жуткого стресса – отняли от мамы, запихнули в какую-то коробку и в багажное отделение самолета – малышка приложила все силы, чтобы освободиться. И сотрудники аэропорта немало удивились, когда обнаружили в отсеке самолета для багажа гуляющую хищницу, – рассказывают в «Велесе».

"Мамой" Эльзы в "Велесе" стала ветеринар Наталия.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поскольку от такого «подарка» петербуржец отказался, дикое животное уже через несколько дней оказалось в «Велесе».

– Уже в Центре, на протяжении нескольких дней Эльза никого к себе не подпускала. Пряталась и скалила зубы, – вспоминают работники «Велеса». – Понадобилось чуть меньше месяца, чтобы маленькая царица зверей поняла, что ничего плохого с ней больше не случится, и впустила в свое холодное сердце нескольких человек. Среди них и «маму Наталию» – ветеринарного врача «Велеса».

Годовалая Эльза уже проявляет характер царицы зверей.Фото: Олег ЗОЛОТО

В октябре красавице исполнится годик, но малышкой львицу уже не назовешь – вес стремится к сотне килограммов. В Ленинградской области она прекрасно освоилась. И только одно усложняет жизнь: впереди зима, и в петербургском климате Эльзе будет очень холодно. Клетку на открытом воздухе для дикой кошечки нужно оборудовать и утеплить. И работники «Велеса» просят помочь любой возможной суммой неравнодушных жителей Петербурга и Ленобласти. Как это сделать, можно узнать на официальной странице Центра диких животных в соцсети.

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В конце апреля в «Велесе» появился еще один малыш. Малек – так назвали мишку, которого нашли в лесу неравнодушные люди и привезли в Рапполово. Косолапый был в очень тяжелом состоянии: истощен, обезвожен, сильно ранен (подробнее)