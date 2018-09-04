Петербуржцев приглашают присоединиться к шествию «Вечно живые»

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-04T17:49:23+03:00

8 сентября горожане смогут отдать дань памяти всем, кто погиб, и тем, кто выстоял, защищал наш город и трудился на заводах и фабриках, приближая день снятия блокады и великого праздника Победы

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В эту субботу, 8 сентября, состоится памятное шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», посвященное 77-й годовщине начала Великого подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней.

Шествие проходит уже третий год подряд. Его организатором выступает Общественное Движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, Комитета по социальной политике и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Мероприятие включено в городской план, утвержденный Губернатором города Георгием Полтавченко.

8 сентября все желающие могут присоединиться к шествию и отдать дань памяти всем, кто погиб, и тем, кто выстоял, защищал наш город и трудился на заводах и фабриках, приближая день снятия блокады и великого праздника Победы.

- В этот день, 8 сентября, в городе пройдет очень много событий, посвященных великому подвигу ленинградцев и защитников города. Движение "Бессмертный Ленинград", которое отныне зовется Общественное Движение "ВЕЧНО ЖИВЫЕ", проводит свое традиционное шествие, и мы ждем всех в 17 часов на Марсовом поле. В завершении шествия, на Дворцовой площади для участников пройдет концерт, - рассказывает председатель общественного движения "ВЕЧНО ЖИВЫЕ" Федор Туркин. -

Мы поняли, что нам надо расширять деятельность нашей организации и не замыкаться только на величайшем подвиге ленинградцев и защитников города, а взять подвиг нашего народа на протяжении всей его истории. Новое название нашего движения "ВЕЧНО ЖИВЫЕ" расширяет круг деятельности организации и географию, и позволит нам со временем стать глобальным международным движением".

Построение колонны начнется в 17.00 на Марсовом поле, по адресу наб.реки Мойки д.1-7. Движение колонны начинается в 18.00 и пройдет по маршруту Марсово поле – Миллионная улица – Дворцовая площадь.