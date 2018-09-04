2018-09-04T19:53:17+03:00
Звезды

«Я никогда не исповедуюсь перед народом»: Сергей Шнуров объяснил, о ком его песни

И рассказал, как наказывает музыкантов группы, которые приходят на репетиции под кайфом
Мила БУКЕ
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Сергей Шнуров - о наркотиках, проституции и своих песнях.Сергей Шнуров - о наркотиках, проституции и своих песнях.
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В преддверии большого сольника в Петербурге 19 октября 2018 года лидера группировки «Ленинград» можно увидеть, где угодно. В минувшие выходные он, например, прокатился на Невском на музыкальном грузовике и дал один из самых необычных концертов в своей карьере. Дальше - больше. Совершенно неожиданно Шнур появился в гостях у скандального муниципального депутата Басманнского района Москвы Люси Штейн. (21- летняя девушка не первый год бьется за легализацию наркотиков в России, и как раз эта тема стала предметом ее диалога с Сергеем Шнуровым.

- Можно ли легализовать наркотики в России?

- Я бы разрешил свободную продажу оружия, наркотиков и проституцию, - заявил Шнуров, уточнив, что это возможно только после тотального и принудительного образования людей. - Прежде всего, у людей должна быть осознанная жизнь. Человек должен себя осознавать человеком, но пока это невозможно. Поэтому я против легализации всего этого. Немым людям не нужна же свобода слова в силу физиологических причин.

- «Кто-то жрет таблетки, а кто-то колется, я лично бухаю, но могу ускориться». Это строчка из вашей песни, которую вы написали 16 лет назад. Вы рассказываете свою историю?

- Я никогда не исповедуюсь перед народом, - ответил Шнуров. - Это скорее сожаление о несовершенстве мира и о вселенской несправедливости.

При этом лидер группировки «Ленинград» заверил, что сам не употребляет наркотики и не знает где их достать, а если кто-то из его группы придет на репетицию под кайфом, отправит домой. Алкоголь же, напротив, неплохая альтернатива.

- Вот почему есть статистика только по смертность от алкогольной зависимости? - возмутился музыкант. - А сколько людей выжило от алкоголя? Такой статистики нет. Выпил рюмашку - и жить легче.

В ТЕМУ

Выступая в эфире телеканала «Спас», заместитель главы синодального отдела Московского патриархата Александр Щипков не лестно высказался о выборе новых наставников шоу «Голос», которыми стали Баста, Сергей Шнуров, Константин Миладзе и Ани Лорак.

- Что касается и Басты, и Шнурова, то они оба люди талантливые, но у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся, а вообще - их тексты, их разговоры на публике. Когда я вижу их публичные выступления, то понимаю, что грузин Меладзе гораздо яснее владеет русским языком, чем Шнуров и Вакуленко. Может быть, это стилистика такая, может быть, это у них образы такие, но теперь посмотрим, что из этой затеи получится, - сказал представитель РПЦ.

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