Уникальное модное шоу Sofi home состоится в Петербурге 22 сентября

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-05T11:17:26+03:00

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Во дворце Олимпия в Петербурге 22 сентября состоится уникальное модное шоу Sofi home в рамках презентации новой дизайнерской коллекции Софии Вершининой. Специальные гости вечера: Светлана Лобода, Ксения Бородина, Ольга Орлова и другие звезды российской эстрады и телевидения.

Софья Вершинина - молодой дизайнер, fashion-блоггер и TV-эксперт в модном сообществе. Уже не первый год Софья создает коллекции стильной одежды для дома, предпочтение которой отдают самые известные медийные личности страны.

- Я решила связать себя с модой, потому что для меня красота не только то, что мы видим на улице, вокруг, а ещё и внутреннее благосостояние, когда находимся дома, в семье, где только наше привычное окружение, - признается девушка.

Гайд-лайн коллекций от Софи - это сочетание красоты и уюта, роскоши и комфорта: женственные пеньюары, пижамы, домашние костюмы в стиле спорт-шик не оставляют равнодушным и доступны каждому. На сегодняшний день Софья Вершинина является производителем фирменной домашней одежды для всей семьи не только на российском рынке, но и за рубежом.

22 сентября 2018 года дизайнер и ее профессиональная команда организуют модное шоу Sofi home. Мероприятие состоится в одном из самых загадочных зданий Северной столицы, окутанном тайнами и преданиями - особняке княгини Варвары Долгоруковой, также известном как Дворец «Олимпия».

Аристократический шик и пышное убранство залов, атмосфера тенистого зеленого сада в сумерках - именно то, что искали организаторы показа-праздника.

- Sofi home - это не просто показ новой коллекции дизайнерской одежды, - рассказывает один из координаторов мероприятия, - это настоящий перфоманс, наполненный неожиданными сюрпризами и яркими красками. Гости вечера окажутся в мире соблазна и красоты, на настоящем празднике жизни - этот вечер, я уверен, запомнится многим.

Софья Вершинина сыскала славу фэшн-обозревателя, аналитика и критика моды в среде российских селебрити - в СМИ не раз выходили интервью, где Софья разбирает ключевые образы звёзд: Ольги Бузовой, Венцеслава, Полины Гагариной и других. Дружба девушки со знаменитостями, конечно, обеспечит звёздных гостей на мероприятии, которые с удовольствием придут поздравить и поддержать молодого дизайнера.

Светский вечер вместе с гостями и клиентами модных домов проведут Ксения Бородина, Влад Кадони, Ольга Орлова. Настоящей кульминацией модного шоу станет сольное выступление известной певицы и композитора Светланы Лободы. Её хиты «К черту любовь», «Твои глаза», «Пора домой» - не раз удерживали первые места российских хит-парадов на протяжении нескольких месяцев. Певица является обладателем премий Золотой Граммофон, MusicBox, Ru.Tv, Российской национальной музыкальной премии и других.

Завершит музыкальный вечер сет от известного диджея, имя которого организаторы пока держат в секрете.

Приглашаем вас посетить уникальное в своём роде fashion show - бренд Софьи Вершининой уже занимает достойное место в профессиональной модной индустрии и является одним из фаворитов молодежной фешн-аудитории.

В программе мероприятия:

- Welcome-drink в атмосфере импровизированного Версальского сада

- Шоу-показ коллекций одежды

- Развлекательная программа

- Кульминацией модного шоу станет сольное выступление Светланы Лободы

- Закрытое VIP party

Настоящим сюрпризом для гостей станет харизматичный ведущий вечера.

Dress code: Black tie

22 сентября 2018 года 19:00

Дворец «Олимпия», Санкт-Петербург, Литейный пр. д. 14

Возрастное ограничение 18+

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