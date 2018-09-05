2018-09-05T19:27:45+03:00
Досуг

Сергей Азимов "Продажи. Переговоры". 13-14 октября в Санкт-Петербурге!

Ведущий эксперт по продажам и переговорам Сергей Азимов проведет тренинг, о том, что и как говорить, чтобы продавать!
Степан СТЕПАНОВ
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Сергей Азимов.Сергей Азимов.
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Если Вы:

- слышите от клиентов: дорого/я подумаю/мне не интересно/у нас уже есть поставщик/мы хотим скидку/я сам перезвоню/у меня нет свободных денег

- теряете время на общение с секретарем, пытаясь выйти на лицо, принимающее решения

- не всегда можете закрыть клиента на сделку

- имеете низкую конверсию продаж

Вам помогут:

- алгоритмы снятия всех возражений ваших клиентов

- техники презентации цены

- приемы для «дожима» на оплату

Вы получите:

- разбор частных случаев от тренера

- набор инструментов для ведения эффективных переговоров

- полный скрипт по Вашему продукту, от слов приветствия до закрытия сделки

- практику в группах для отработки изученных техник

- нетворкинг с предпринимателями

Минимум описательных стратегий - максимум конкретных речевых техник и заготовок, которые встречаются в продажах и переговорах.

Всего два дня, чтобы вывести продажи на новый уровень!

Переходите на сайт и регистрируйтесь, и менеджер мероприятия расскажет Вам, как получить билет.

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