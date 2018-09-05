Сергей Азимов "Продажи. Переговоры". 13-14 октября в Санкт-Петербурге!
Если Вы:
- слышите от клиентов: дорого/я подумаю/мне не интересно/у нас уже есть поставщик/мы хотим скидку/я сам перезвоню/у меня нет свободных денег
- теряете время на общение с секретарем, пытаясь выйти на лицо, принимающее решения
- не всегда можете закрыть клиента на сделку
- имеете низкую конверсию продаж
Вам помогут:
- алгоритмы снятия всех возражений ваших клиентов
- техники презентации цены
- приемы для «дожима» на оплату
Вы получите:
- разбор частных случаев от тренера
- набор инструментов для ведения эффективных переговоров
- полный скрипт по Вашему продукту, от слов приветствия до закрытия сделки
- практику в группах для отработки изученных техник
- нетворкинг с предпринимателями
Минимум описательных стратегий - максимум конкретных речевых техник и заготовок, которые встречаются в продажах и переговорах.
Всего два дня, чтобы вывести продажи на новый уровень!
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