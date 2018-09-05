2018-09-05T19:32:41+03:00
Общество

Петербург и Москва стали антилидерами рейтинга для переезда

Эксперты составили список городов, где выгоднее жить и работать
Алена ЧИЧИГИНА
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Петербург и Москва стали антилидерами рейтинга для переездаПетербург и Москва стали антилидерами рейтинга для переездаФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве и Петербурге стремятся жить многие россияне. За последние полгода, к примеру, в Северную столицу переехало 350 тысяч мигрантов, это в 1, 5 раза больше, чем в прошлом году. Но эксперты портала вакансий Adzuna выдали статистические данные, по которым мегаполисы не самые привлекательные города для работы в стране. Посмотрим, на что опирались аналитики.

Итак, при составлении рейтинга учитывался уровень зарплаты в городе, а также стоимость аренды квартир и проезд. В расчет брали данные сайтов по предложению работы и жилья.

Лидером рейтинга, как ни странно, стал Красноярск со средней зарплатой 36700 рублей и стоимостью аренды однокомнатной квартиры всего лишь 13 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занял Воронеж – «однушку» там можно снять в среднем за 10,6 тысячи рублей, а заработать - в среднем 30,4 тысячи рублей. Итого у приезжего на руках останется почти 20 тысяч рублей.

Третье место - у Челябинска со средней стоимостью аренды 11,3 тысячи рублей и зарплатой 31,1 тысячи рублей. Разницей между этими цифрами в 18,78 тысячи.

А вот Санкт-Петербург занял в рейтинге последнее место, уступив только Москве. В Северной столице однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 22 тысячи рублей, а претендовать можно на зарплату - 37,4 тысячи рублей. Итого, у покорителей столицы после расплаты с арендодателями остается на руках 15,3 тысячи, посчитали эксперты.

К слову, Санкт-Петербург уже два года подряд традиционно входит в пятерку российских городов с самой дорогой арендой жилья.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей РАЕВСКИЙ, профессор института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС:

- Этот рейтинг косвенно доказывает, что появляются новые перспективные территории, где есть динамика экономического роста. Ведь уровень зарплаты напрямую зависит от инвестиционной привлекательности города и региона. А Красноярск и Воронеж в этом плане сильно шагнули вперед. Однако все же у Москвы и Санкт-Петербурга высокий потенциал, и он держится уже на протяжении 10 лет. И по тем прогнозам, которые у меня есть, будет держаться еще долго .

КСТАТИ

Жителю города на Неве надо 10 лет копить на квартиру

Специалисты федерального портала «Мир квартир» узнали, где находится самое доступное жилье. Они подсчитали, за сколько лет семья из двоих работающих человек сможет накопить на квартиру, если ежемесячно будут откладывать зарплату одного из них.

Итак, оказывается, при таких условиях легче всего купить квартиру в северных регионах: республике Коми, Мурманской области, Якутии, Тюменской области и Ямало-Ненецком АО.

Откладывая высокую зарплату, квартиру в новостройке там можно приобрести всего за три с небольшим года. Москвичу же придется ждать более 11 лет, прежде чем накопится нужная сумма, питерцу - 10 лет. Примерно такая же ситуация в курортных городах Краснодарского края: средний срок, требующийся на то, чтобы скопить деньги на покупку квартиры, - 9,8 лет.

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