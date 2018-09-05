"Хлебосолье" в Митрополичьем саду
Выставка-ярмарка будет проходить в Петербурге с 10 сентября по 16 сентября
Выставка-ярмарка будет проходить в Петербурге с 10 сентября по 16 сентября.
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В Санкт-Петербурге в Митрополичьем саду Александро-Невской Лавры пройдет выставка-ярмарка "Хлебосолье 2018".
Что приобрести на ярмарке?
- разнообразные сорта мёда с монастырских и фермерских пасек России
- сладости и монастырскую выпечку
- натуральные растительные масла
- травяные сборы и настойки
- грибы и ягоды, рыбу, молочные и мясные продукты с монастырских и фермерских хозяйств
- отечественный текстиль
- церковную утварь, изделия народных промыслов.