2018-09-05T19:47:30+03:00
Досуг

"Хлебосолье" в Митрополичьем саду

Выставка-ярмарка будет проходить в Петербурге с 10 сентября по 16 сентября
Степан СТЕПАНОВ
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Выставка-ярмарка будет проходить в Петербурге с 10 сентября по 16 сентября.Выставка-ярмарка будет проходить в Петербурге с 10 сентября по 16 сентября.
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В Санкт-Петербурге в Митрополичьем саду Александро-Невской Лавры пройдет выставка-ярмарка "Хлебосолье 2018".

Что приобрести на ярмарке?

- разнообразные сорта мёда с монастырских и фермерских пасек России

- сладости и монастырскую выпечку

- натуральные растительные масла

- травяные сборы и настойки

- грибы и ягоды, рыбу, молочные и мясные продукты с монастырских и фермерских хозяйств

- отечественный текстиль

- церковную утварь, изделия народных промыслов.

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