Теннисный турнир St. Petersburg Open 2018: Состав основной сетки, даты проведения

СЕГОДНЯ 20:43 2018-09-05T20:46:43+03:00

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Стал известен состав основной сетки международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2018, который пройдет на стадионе Сибур-арена в Санкт-Петербурге с 16 по 23 сентября 2018 года.

В соревнованиях примет участие его действующий чемпион - босниец Дамир Джумхур, который в 2017 году завоевал в Санкт-Петербурге свой первый титул в карьере, а также его соперник по прошлогоднему финалу итальянец Фабио Фоньини, теперь уже двукратный финалист St. Petersburg Open, обладатель восьми одиночных титулов ATP, три из которых он выиграл в этом сезоне. Ему составит компанию его соотечественник Марко Чеккинато, победивший в четвертьфинале «Ролан Гаррос-2018» экс-первую ракетку мира Новака Джоковича.

Но главной звездой St. Petersburg Open на сегодняшний момент является 24-летний австриец Доминик Тим – восьмая ракетка мира, единственный игрок, побеждавший Надаля на грунте в течение двух последних лет, но уступивший ему в финале «Ролан Гаррос-2018». Доминик - победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде.

Российская публика также с интересом посмотрит вживую матчи с участием канадца с русскими корнями Дениса Шаповалова, участника итогового турнира ATP Next Gen для игроков не старше 21 года.

В полном составе, сразу после матча «Кубка Дэвиса» Россия-Беларусь прибудет в город на Неве «русская тройка» молодых игроков, представляющих новую волну российского мужского тенниса - Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев. Чемпион теперь уже двух одиночных турниров ATP Карен Хачанов отличился на «Уимблдоне-2018», где впервые в карьере дошел до 4-го круга. Свой первый одиночный титул в карьере завоевал в этом сезоне Даниил Медведев. Андрей Рублев, пропустив травяной сезон из-за травмы, уже успел набрать форму: после четвертьфинала в Умаге москвич очень достойно выступил на недавнем турнире в Вашингтоне, где ему удалось дойти до полуфинала.

Среди других участников основной сетки, в которой на сегодняшний момент фигурирует 21 человек, обращают на себя внимание словак Мартин Клижан, завоевавший в Санкт-Петербурге свой дебютный титул в 2012 году, чемпион St. Petersburg Open 2010 года Михаил Кукушкин из Казахстана и финалист турнира 2015 года португалец Жоао Соуза.

КОНКРЕТНО

XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open пройдет с 16 по 23 сентября на кортах «СИБУР АРЕНЫ» и Легкоатлетического манежа (ст.м. Новокрестовская).

Теннисные турниры серии ATP World Tour 250 St. Petersburg Open проводится в Северной столице с 1995 года, а с 2015 года, после возвращения турнира на родину, соревнования проходят под эгидой компании «Формула Теннис-Хоккей».

Призовой фонд St. Petersburg Open 2018: $ 1 151 110.

Место проведения: КСК «СИБУР АРЕНА» (Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8), ст.м. Новокрестовская.