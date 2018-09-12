Русскому "человеку-пауку" угрожают тюрьмой в Колумбии

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-12T13:07:19+03:00

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Русского «человека-паука» Павла Гогулана просят покинуть Колумбию. А все из-за того, что он забрался на одно из самых охраняемых зданий страны. 12-этажный Центральный Банк Колумбии экстремал покорил всего пару дней назад, чем вызвал гнев не только у местной полиции, но и у миграционной службы. Сегодня утром Павла настоятельно попросили покинуть Колумбию. Дали пять дней на сборы и пригрозили тюрьмой.

- Мне сначала сказали, мол, Павел, летим сегодня в Панаму, - рассказал паркурщик. - Но я не хочу, чтобы меня сопровождали. Тогда спросили, когда я собирался уезжать. Ответил, что на днях. Мне пришлось подписать бумагу, в которой указывается, что я добровольно должен покинуть страну до воскресенья. Если я перейдут границу в понедельник, то меня прямо там и закроют на 3 года. Как я буду выезжать, я еще не придумал.

pavel_gogulan Петербуржец залез на крышу самого охраняемого здания в Колумбии

Павел признается – начал сбор средств на то, чтобы купить билет и уехать куда-нибудь. Денег у россиянина нет. «КП-Петербург» экстремал рассказывал, что с тех пор как уехал из России (33 месяца назад) нигде не работал. Деньги он получает от спонсоров, которые вдохновляются его восхождениями на самые высокие небоскребы мира.

Экстремал из Петербурга забрался на самое охраняемое здание КолумбииФото: Соцсети

- Думаю, меня «просят» из страны, потому что владельцы Банка Колумбия были немного в шоке от меня, - признается петербуржец. – Какой-то русский залез на одно из самых охраняемых зданий страны без проблем! Я опечален тем, что не смогу вернуться в Колумбию.

Кстати, о Павле Гогулане впервые заговорили в 2014 году. Тогда экстремал попытался перейти по кабелю через Невский проспект. Позже его видели на крыше Адмиралтейства, башне дома Зингера, Кунсткамере. В копилке покоренных вершин у Павла более 200 зданий в 48 странах, многие из которых давно внесли петербуржца в "черный список" и закрыли въезд.

Павел забирается на самые высокие вершины благодаря отменной физподготовке – он почти 10 лет занимался паркуром. Говорит, что основной его инструмент – руки и ноги. Однако на некоторых видео видно, что у него есть разные приспособления для подъема.

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Когда Павла Гогулана поймали, его тут же попросили покинуть страну (подробнее)