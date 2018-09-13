Тело нашли в лесу за школой: В Карелии задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-13T15:54:33+03:00

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Жуткое убийство 12-летней Оли (имя изменено, - Прим.ред.) всколыхнуло всю Карелию. Шестиклассница утром 12 сентября отправилась в школу в родном поселке Рабочеостровский. Уложила тетради и учебники в портфель и торопливым шагом направилась в сторону школы. Но на уроки девочка так и не попала. Поздним вечером ее тело найдут в лесу недалеко от школы.

- Тревогу забила мама девочки. Оля перестала выходить на связь. На поиски ребенка бросились и полицейские и местные жители. Нашли ее в лесополосе, - рассказывает знакомая семьи.

Подозреваемого в убийстве девочки нашли быстро. Полицейские уже задержали 60-летнего Анатолия (имя изменено, - Прим.ред.), а следователи возбудили в отношении него уголовное дело. Мотивы и детали убийства СК не раскрывает. Но местные жители отмечают, что преступник все же не надругался над ребенком.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Назначены судебно-медицинские экспертизы, - пояснили в СУ СК РФ по Республике карелия.

Известно, что Оля хорошо училась и была очень спокойно девочкой. Он единственный ребенок в семье. Мать девочки работает в детском саду, и воспитывала ее одна. Но отец Оли с дочкой общался. Сейчас односельчане поддерживают мать и не оставляют ее одну.