В жилом доме на проспекте Народного Ополчения прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 07:11 2018-09-05T10:31:59+03:00

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Поздним вечером вторника 4 сентября жильцы третьей парадной дома номер 131 по проспекту Народного Ополчения не на шутку испугались. Люди услышали сильный хлопок и в страхе выбежали из своих квартир.

- Сообщение о происшествии в Кировском районе поступило на пульт дежурного "01" в 23:00. В квартире девятиэтажного жилого дома на проспекте Народного Ополчения произошел хлопок, - сообщили "КП в Санкт-Петербурге" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Первое подразделение пожарных-спасателей на красных машинах с сиренами приехало на место ЧП уже через девять минут. Всего же на вызов направили семь единиц техники и 25 человек личного состава.

Испуганные соседи встречали пожарных у парадной. Никто не понимал, что на самом деле произошло, и стоит ли искать себе ночлег.

Осмотрев место происшествия, сотрудники МЧС отметили, что огня в пострадавшей квартире не было, несущие конструкции не обрушились. Даже эвакуировать жильцов не пришлось, хотя многие из них и сами уже повыбегали из квартир, вспоминая недавний взрыв на Народного Ополчения, 219 и боясь разрушения.

- Газ в доме не отключили, так что это не колонка. Мы когда стояли, МЧСники и сами активно обсуждали, что же это могло быть, - пишет в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте Екатерина Гаевская.

Говорят, что в пострадавшей квартире в результате хлопка обрушилась штукатурка. На улице слышались и истории о поползшей по стене трещине. Хозяин квартиры в ночи давал показания полиции. На месте ЧП еще долго работали все службы - обследовали дом, опрашивали соседей. По вредварительным данным, пострадал один человек.

Что произошло в квартире на третьем этаже, пока не сообщается, специалисты продолжают устанавливать возможные причины взрыва. Проводится проверками всеми городскими службами и ведомствами.

КОНКРЕТНО

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону "01", "112" или "101". В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии 8 812 299-99-99.