2018-09-05T11:04:38+03:00
Происшествия

Петербуржец выпрыгнул с балкона горящей квартиры на 8 этаже и разбился

Спасатели были от него на расстоянии вытянутой руки
Елена МОЛОДКИНА
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Спасатели и соседи были уверены, что все закончится хорошо. Фото: Стоп-кадрСпасатели и соседи были уверены, что все закончится хорошо. Фото: Стоп-кадр
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Утром в среду пожарные машины с сиренами спешили на вызов на Дунайский проспект. Там в доме номер 33 корпус 1 загорелась квартира. Дым валил на всю округу. Огонь настолько быстро охватил помещение, что находящийся дома мужчина не смог выйти из квартиры. О помощи он просил с балкона.

Спасатели уже были на месте. Пока одни заходили в квартиру через дверь, другие спешили на помощь погорельцу. Но тот в панике никого не слышал и не слушал. А потом и вовсе прыгнул с балкона. С восьмого этажа.

- Муж позвонил, сказал, что у него на глазах мужчина выпрыгнул из окна. Хотя ему лестницу уже тянули и кричали ждать, - рассказывает в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте Валерия Климова.

Очевидцы, которые стояли внизу, хотели снять на видео радостный момент спасения мужчины из горящей квартиры. А получилось все наоборот - в объективы попала гибель соседа.

На кадрах отчетливо видно, как пожарные по выдвижной лестнице уже поднялись к балкону на восьмом этаже, на котором стоял мужчина. И, видимо, поняли, что тот собирается прыгнуть.

- Стой! Стой! - кричали они ему, что есть мочи.

Спасатели были уже на расстоянии вытянутой руки, когда мужчина перевалился через балкон и рухнул на землю.

При падении с такой высоты шансов на спасение практически не бывает. Не было их и на этот раз. Мужчина скончался на месте. Его тело, говорят очевидцы, все еще лежит под окнами дома.

- У него жена два года назад умерла. У дяденьки на этой почве крыша поехала, - перешептываются соседи.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу:

- 5 сентября в 07:36 поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе - в двухкомнатной квартире девятиэтажки по адресу Дунайский проспект, дом 33 корпус 1 горела обстановка на площади 30 квадратных метров.

От МЧС к ликвидации пожара привлекалось восемь единиц техники и 25 человек личного состава. В 08:18 пожар потушили. Двух человек эвакуировали. Сведения о пострадавших уточняются.

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