«Зенит» бесплатно обогатился экс-коллегой Криштиану Роналду

СЕГОДНЯ 10:39 2018-09-05T10:44:47+03:00

Клаудио Маркизо способен помочь "Зениту" и в чемпионате страны, и на международной арене. Фото: ФК "Зенит"

Новобранец почти двенадцать лет защищал цвета туринского «Ювентуса»

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Появление в «Зените» полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизо приятно удивило петербургских болельщиков и специалистов. В нашу команду пришел игрок очень высокого уровня, семикратный чемпион Италии, который на протяжении восьми лет защищал цвета «Скуадры Адзурры».

Удивило и то, новобранец заключил контракт с «Зенитом» уже после закрытия в России трансферного окна.

- На момент подписания соглашения с «Зенитом» Маркизо был свободным агентом, а это означает, что правила УЕФА, касающиеся перехода игроков, нарушены не были, - сказал корреспонденту «Комсомолки» бывший генеральный директор петербургского клуба Илья Черкасов.

Руководство «Зенита» не может не радовать то обстоятельство, что столь сильный игрок достался нашей команде бесплатно.

Но почему пригласили полузащитника, а не защитника? Ведь в ряде матчей оборона "Зенита" выглядела далеко не безупречно.

- На мой взгляд, после того, как вернется в строй Эммануэль Маммана, линия защита «Зенита» будет достаточно хорошо укомплектована, - считает известный футбольный эксперт Леонид Генусов. – Между тем в августе надолго выбыл из строя игравший очень важную роль в команде полузащитник Кристиан Нобоа. И пришлось срочно искать ему замену.

Возникает и такой вопрос: как поведет себя звездный новобранец, если в силу каких-то обстоятельств не слишком известный в Европе главный тренер «Зенита» Сергей Семак несколько раз оставит его в запасе? Не возникнут ли конфликты?

- Не вижу здесь проблемы, - говорит Илья Черкасов. – Футболисты такого уровня обычно вменяемые люди, адекватно оценивающие ситуацию. Да и зарплату ему, как я могу догадываться, положили немаленькую.

Новобранец «Зенита» - по-своему уникальный футболист для нашего времени. Можно сказать, что практически вся карьера этого уроженца Турина, которая началась в 2006 году, до сих пор проходила в одном клубе – «Ювентусе». Долгое время он считался одним из ключевых игроков «Старой синьоры».

Думается, Клаудио Маркизо способен помочь «Зениту» как в России, так и на международной арене.

Напомним, что контракт с Маркизо рассчитан на два сезона.