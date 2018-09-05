Петербургский метрополитен хочет взыскать с пенсионера, заехавшего на внедорожнике в переход, 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-05T12:46:02+03:00

Автомобилист Геннадий Валяев почти 30 лет был под наблюдением психиатра. Фото: Соцсети

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Петербургский пенсионер Геннадий Валяев этой зимой поднял на уши все службы - и полицию, и скорую, и даже ФСБ. 21 февраля средь бела дня на своем внедорожнике он заехал в подземный переход станции метро "Московская".

Разгоняя пешеходов, SsangYong спустился по ступенькам перехода с одной стороны Московского проспекта, а выехать собрался с другой. Но то ли ходовые качества подвели, то ли мастерство водителя - выбрыться из-под земли на поверхность не получилось.

Внедорожник не смог выехать из перехода. Фото: "ДТП и ЧП |Санкт-Петербург" ВКонтакте

Как рассказывал сам 62-летний водитель "корейца", он просто хотел проверить возможности своего автомобиля. А лучше испытательной трассы найти не мог. И объяснялся с правоохранителями совершенно спокойно, свято веря в свою невиновность и безнаказанность.

Но полицейские в итоге расценили действия автомобилиста как хулиганство и возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозило за "хулиганку" - лишение свободы на срок до пяти лет.

Но уголовное ответственности Валяеву удалось избежать. 4 сентября состоялся суд, решением которого автохулигана направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Далеко не в первый раз.

В суде было установлено, что Валяев был под наблюдением у психиатра в течение 28 лет - с 1988 по 2016 год. Его диагноз - шизофрения параноидальная.

- Согласно данным полученным из "Психоневрологического диспансера номер 9 Невского района", Валяев находится под диспансерным наблюдением и по настощее время с диагнозом приступообразная шизофрения, - говорится в сообщении суда.

При этом у пенсионера были действующие автомобильные права. Которых его лишили только по решению суда после того ЧП на переходе станции "Московская".

Машину вызволяли из перехода эвакуаторами. Фото: Соцсети

Но на этом судебные приключения пенсионера не закончились. Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал новое исковое заявление к Валяеву. На сей раз в суде его хочет видеть петербургский метрополитен. Подземка хочет взыскать с дебошира, из-за которого пришлось перекрыть переходы и вызвать эвакуатор, 653 тысячи 234 рубля и 73 копейки.

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«Ты не ты, когда холодно», «Когда подбросить до метро понял буквально», «Перехватывающая парковка в действии», - так описывают петербуржцы увиденное днем 21 февраля на станции метро «Московская».

А увидели они ни много ни мало внедорожник. Машина съехала по ступенькам прямо в подземный переход под Московским проспектом, ведущий ко входу на станцию метро. И там покаталась на диво всем пешеходам [Подробнее]