Искусственные ели за 35 млн рублей: в Петербурге начали готовиться к Новому году

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-05T16:32:22+03:00

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В Петербурге известная пословица звучит так: готовь сани летом, а новогоднюю елку – осенью. Пока горожане свыкаются с мыслью о сентябре, в Смольном заранее думают о главном зимнем празднике. Ждать, когда город преобразится, осталось сравнительно недолго. Ведь в прошлом году на удивление горожан новогодние декорации появились уже в начале ноября.

Судя по всему, в это время могут начать устанавливать елочки и в этом году. Уже известно, что 17 искусственных хвойных высотой в 20 метров появятся на главных площадях города: Казанской, Александра Невского, Биржевой, Пионерской и других. Только на них выделят из бюджета почти 35 миллионов рублей. Эта сумма уйдет и на техническую подготовку деталей, их установку, обслуживание и в конечном итоге – на демонтаж. Информация о том, что Городской центр рекламы и праздничного оформления уже объявил тендер к Новому году и Рождеству, появилась на сайте госзакупок.

Каждую зиму Петербург сияет новогодними украшениями.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, «вырастут» елочки и у станций метро. На красавиц в 8 и 14 метров высотой потратят чуть больше 13 миллионов рублей.

Отдельная часть праздника – главная елка на Дворцовой площади. Вместе со всеми украшениями, макушкой и декоративным ограждением искусственная красавица обойдется Петербургу еще в 4,5 миллиона рублей. В высоту она будет, как и в последние годы, 25 метров.

Кстати, в прошлом году елочку на Дворцовой начали устанавливать в двадцатых числах ноября. Чтобы новогоднее деревце «выросло» в сердце Петербурга и засияло, как в сказке, рабочим потребовалось несколько дней. Уже известно, что в этом году главная елка Петербурга появится не позже 19 декабря и простоит до 15 января.

В прошлом году Петербург к новогодним праздникам украсили за 190 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Мосты, набережные и деревья Северной столицы, судя по информации на сайте госзакупок, украсят почти за 17 миллионов рублей. А на световые композиции только над одним Невским проспектом собираются потратить как минимум 11 миллионов рублей. Как еще засияет город, пока неизвестно. Но наверняка не останутся без гирлянд и другие улицы Петербурга, и обзаведутся собственными украшениями районы.

По самым средним подсчетам Северная столица уже готова потратить около 80 миллионов на то, чтобы подарить зимнюю сказку горожанам и гостям города. В прошлом году на всю красоту к Новому году и Рождеству у Смольного ушло около 190 миллионов рублей.