Многодетная мать призналась в убийстве мужа-тирана, а в тюрьму отправили ее сына

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-05T18:51:06+03:00

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КАРТИНА ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. Мать взяла вину за убийство на себя, чтобы спасти сына 00:00 00:00

Руслана Мирзоева - отца пятерых детей - зарезали во время празднования юбилея жены. Следователи сразу же забрали всю семью на допрос. Здесь обычное бытовое убийство и превратилось в лихо закрученный семейный детектив. Родственники наперебой начали сознаваться в преступлении и заявляли о самообороне. Семья уверяла: работавший в психиатрической больнице санитар был настоящим тираном и применял к родным те же методы, что и на работе. Через год следствия за решеткой оказался средний сын Мирзоева. Но супруга погибшего уверяет, что это она убила мужа.

ГОТОВИЛИСЬ К ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБЕ

50-летний глава семейства Руслан Мирзоев более двадцати лет проработал санитаром в психиатрической больнице. Как говорят близкие, «воспитывал и усмирял буйных душевнобольных». Его 56-летняя супруга Валентина была нянечкой в детском саду. У супругов пятеро детей: две дочки и три сына. С виду Мирзоевы всегда казались благополучными. Но то, что на самом деле творилась в стенах дома, знают только сами члены семьи.

Мирзоевы познакомились во время празднования дня рождения, в этот же праздник спустя 30 лет семейство расправилось с отцом

- Мы прожили с Русланом вместе 29 лет, - вздыхает Валентина. - Познакомились в его день рождения. Он тогда только пришел из армии, был другом моего племянника. Я пошла его поздравить. И с тех пор мы уже не расставались. Мы совсем немножко не дожили до жемчужной свадьбы.

Близкие до сих пор уверены, в буйном поведении Руслана виновата его работа: в дурдом он устроился более десяти лет назад. Именно после этого Мирзоев стал жестоко избивать родных.

- Трезвый - нормальный человек, любящий отец. Но только выпьет - распускал руки! - вспоминает вдова. - У меня столько ран на теле, ужас, я вся перерезана. Он меня и ножом бил, и ногами пинал. Любимое же у него было - взять за волосы и швырять по квартире…

«ОН ДУМАЛ, ЧТО Я ЕГО ПАЦИЕНТ»

Из-за побоев на работу в детский сад Валентине приходилось ходить с синяками. Но своим коллегам мать пятерых детей предпочитала не рассказывать о побоях. Лишь отмахивалась: упала, с кем не бывает.

- Я, бывало, ходила на работу вся синяя, - продолжает Валентина. - Но муж не прекращал меня избивать, бил всем, что попадется под руку. Доставалось и детям. Бывает, он психанет и кинет в них столом.

Мирзоевы прожили вместе 30 лет

Об ужасах, которые творились в доме, в красках рассказывают и дети Руслана.

- Напившись, он думал, что я его пациент, - признается младший сын Мирзоевых Назар. - Мама заступалась. За это он резал ее отверткой и даже пилой…

В последнее время Руслан, по словам близких, из-за своей работы окончательно съехал с катушек.

- У него что-то случилось на работе, - вздыхает Валентина. - Он был замкнутый, лишь иногда говорил: «Я, наверное, сяду в тюрьму». Наконец Руслан признался мне, что в больнице у них буянил педофил какой-то. Они его привязали. А тот орал. И муж якобы придушил его подушкой.

«ДЕТИ НЕ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ Я ОКАЗАЛАСЬ В ТЮРЬМЕ»

В день убийства Мирзоева дома собралась вся семья. Родственники отмечали 55-летие Валентины.

- Мы хотели начать пить чай с тортом, - вытирает слезы вдова. - А муж… давай меня избивать. Затем накинулся на нашего среднего сына Сафара, оглушил его табуреткой и давай кулаками избивать. Я думала, что сын умер, перепугалась и схватила нож. Сама не знаю, как ударила им Руслана. Я хотела защитить детей! Он бы всех нас перерезал тут. Я была вынуждена это сделать!

Следователи разбирались, кто убил главу семейства - сын или женаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После удара ножом глава семейства был еще жив. В больницу медики увезли сразу двоих родственников - отца и избитого сына. Парень выжил, но Мирзоева-старшего спасти не удалось. Тогда и началось расследование. Родственники в один голос утверждали, что отца убил избитый сын.

- Дети испугались, что меня «закроют», - говорит Валентина. - Младший сын был еще несовершеннолетний. Он сказал мне: «Если тебя посадят, что я буду делать?» Поэтому они и договорились, что будут винить во всем брата. Сам же Сафар был без сознания и ничего не видел. Он говорил мне: «Мама, я не помню, может, это я сделал?»

ТОЧКИ НАД «I» РАССТАВИЛА ЭКСПЕРТИЗА

Тем не менее после десятков экспертиз следователи все же выяснили, что удар ножом нанес сын главы семейства, а не жена.

- Отец ударил сына кружкой по голове, - поясняет старший следователь следственного отдела по городу Великому Новгороду СУ СКР по Новгородской области Илья Корепанов. - В ответ сын схватил кухонный нож и ударил отца. Родственники путались в показаниях, противоречили друг другу. Но версия о том, что убийство совершила супруга, была полностью опровергнута путем проведения проверки показаний на месте и следственных экспериментов с привлечением эксперта.

Сын, по словам женщины, в момент убийства был без сознанияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Накануне суд поставил точку в спорном уголовном деле, признав Сафара виновным. За убийство отца его приговорили к одиннадцати годам колонии. Но родственники намерены обжаловать решение суда.

- Это сделала я, - сокрушается Валентина. - Я же призналась. Приговор несправедлив. Это ужас какой. Я на свободе - та, которая сделала это. Я клялась перед иконами, что это сделала я. Я жить уже не хочу. Ни за что сын получил одиннадцать лет. Как с этим жить?