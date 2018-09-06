Второй сезон проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях» завершится 8 сентября

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-06T12:10:14+03:00

В этот день свои программы представят сразу четыре коллектива

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Bileter (ДТЗК) завершает очередной сезон театральный марафон на Летних Книжных аллеях мощным финальным аккордом юмора, музыки и песен. В этот день на проекте «Театральный Петербург на Книжных аллеях» свои программы представят сразу четыре коллектива: молодежный театр на Фонтанке, Театр музыкальной комедии, театральное товарищество «Комик-трест», театральный проект «Лестница» Василия Заржецкого.

Первыми выступят те, кто только начинает свой путь на театральном поприще: студенты мастерской народного артиста России Семена Спивака. Кто уже побывал на спектакле «Обыкновенные чудики», знает не понаслышке о безусловном таланте молодых артистов. 8 сентября ученики Мастера порадуют гостей Книжных аллей многоголосием песен, стихов и номеров на разные темы в часовой программе, подготовленной под руководством педагога, режиссера и актрисы Молодежного театра Марии Мирош специально для проекта.

Затем на сцену Книжных аллей поднимутся артисты труппы Театра музыкальной комедии. Программа, которую театр приготовил для гостей Книжных аллей, состоит из ярких номеров классического опереточного репертуара. Арии и дуэты из спектаклей «Мистер Икс», «Мадемуазель Нитуш», «Летучая мышь» и «Сильва», а также недавней премьеры театра – итальянской оперетты «Чин Чи Ла» прозвучат в исполнении ведущих солистов. Завершит выступление озорной канкан.

Театральное товарищество «Комик-трест» в лице Натальи Фиссон, Ильи Старосельского и Игоря Сладкевича покажет свои ХИТЫ и номера из премьерных спектаклей прошлого сезона «Трезвые» и «Опа…вечеринка», а так же номера из премьеры нового сезона «Опасные связи. Postscriptum» и даже из ноябрьской премьеры « 5 o’clock».

В завершении последней театральной субботы все собравшиеся на Книжных аллеях станут первыми зрителями фрагментов мюзикла-концерта «Идиот», премьера которого состоится на сцене театр «ЛДМ. Новая сцена» 1 и 2 октября. Театральный проект «Лестница» Василия Заржецкого представит героев Достоевского в живых декорациях Петербурга.

И, как всегда, в перерывах между выступлениями театральных коллективов зрителей ждут конкурсы и викторины от организатора проекта компании Bileter (ДТЗК). Самые активные из посетителей Книжных аллей получат подарки и призы.

Вход свободный. Начало представления в 14.00