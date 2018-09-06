Вечеринки Night Session в клубе A2 Green Concert: Джарахов, Хлеб, Markul и Obladaet
14 сентября в клубе A2 Green Concert начинаются вечеринки Night Session.
Две ночи подряд в A2 Green Concert: OBLADAET+MARKUL, ХЛЕБ+ДЖАРАХОВ.
В первую ночь на сцене OBLADAET и MARKUL.
OBLADAET и MARKUL - одни из самых узнаваемых рэперов новой волны, а их совместное творчество превратило артистов чуть ли не в главный тандем на российской хип-хоп сцене.
Бэнгер «Последний билет» вышел в 2016 году и положил начало совместной музыкальной деятельности OBLADAET и Markul. Еще через год был выпущен релиз FRIENDS&FAMILY. Он не только окончательно сформировал творческий дуэт рэперов, но и получил массу положительных отзывов от фанатов исполнителей и их коллег по цеху.
15 сентября для Хлеба и Джарахова.
Группа Хлеб и Эльдар Джарахов - исполнители, которые доказывают, что рэп и ютуб не просто совместимы: они прекрасно дополняют друг друга!
Видеоблогер, участник Versus Battle, основатель коллектива «Успешная Группа», а также популярный рэп-исполнитель – Эльдар Джарахов не нуждается в представлении. Новый клип Эльдара Джарахова «Пьем» за сутки набрал 2 млн просмотров. 15 сентября в А2 скорее всего прозвучат песни с нового альбома, который Эльдар обещает выпустить в сентябре.
ХЛЕБ – уникальный коллектив, который прошёл свой творческий путь от студенческого блога в Интернете до sold out’ов на самых крупных площадках двух столиц. Их клипы набирают миллионы просмотров, релизы попадают в топ-чарты музыкальных платформ, суммарное количество подписчиков в социальных сетях более 1,5 миллионов человек и это далеко не весь список достижений. Эти ребята точно знают как заставить всех отрываться так, словно в последний день жизни!
NACHALO – первая вечеринка из серии NIGHT SESSION.
Топовые исполнители, диджей-сеты, party all night long.
Начало в 23.00.
Билеты от 1100 рублей до 2000 рублей.