2018-09-06T12:25:22+03:00
Досуг

Вечеринки Night Session в клубе A2 Green Concert: Джарахов, Хлеб, Markul и Obladaet

Только две ночи - 14 и 15 сентября 2018 года
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Новый клип Эльдара Джарахова «Пьем» за сутки набрал 2 млн просмотров.Новый клип Эльдара Джарахова «Пьем» за сутки набрал 2 млн просмотров.
Изменить размер текста:

14 сентября в клубе A2 Green Concert начинаются вечеринки Night Session.

Две ночи подряд в A2 Green Concert: OBLADAET+MARKUL, ХЛЕБ+ДЖАРАХОВ.

В первую ночь на сцене OBLADAET и MARKUL.

OBLADAET и MARKUL - одни из самых узнаваемых рэперов новой волны, а их совместное творчество превратило артистов чуть ли не в главный тандем на российской хип-хоп сцене.

Бэнгер «Последний билет» вышел в 2016 году и положил начало совместной музыкальной деятельности OBLADAET и Markul. Еще через год был выпущен релиз FRIENDS&FAMILY. Он не только окончательно сформировал творческий дуэт рэперов, но и получил массу положительных отзывов от фанатов исполнителей и их коллег по цеху.

15 сентября для Хлеба и Джарахова.

Группа Хлеб и Эльдар Джарахов - исполнители, которые доказывают, что рэп и ютуб не просто совместимы: они прекрасно дополняют друг друга!

Видеоблогер, участник Versus Battle, основатель коллектива «Успешная Группа», а также популярный рэп-исполнитель – Эльдар Джарахов не нуждается в представлении. Новый клип Эльдара Джарахова «Пьем» за сутки набрал 2 млн просмотров. 15 сентября в А2 скорее всего прозвучат песни с нового альбома, который Эльдар обещает выпустить в сентябре.

ХЛЕБ – уникальный коллектив, который прошёл свой творческий путь от студенческого блога в Интернете до sold out’ов на самых крупных площадках двух столиц. Их клипы набирают миллионы просмотров, релизы попадают в топ-чарты музыкальных платформ, суммарное количество подписчиков в социальных сетях более 1,5 миллионов человек и это далеко не весь список достижений. Эти ребята точно знают как заставить всех отрываться так, словно в последний день жизни!

NACHALO – первая вечеринка из серии NIGHT SESSION.

Топовые исполнители, диджей-сеты, party all night long.

Начало в 23.00.

Билеты от 1100 рублей до 2000 рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Санкт-Петербурге наказали маму девочки, спасенной с карниза между 8 и 9 этажами
Коммунальщики устраняют последствия утреннего фонтана на площади Ленина в Петербурге
Из психбольницы в Санкт-Петербурге сбежал пациент-уголовник
"Соцработница" в Санкт-Петербурге ограбила 92-летнюю бабушку
С 7 сентября закроют движение по набережной Грибоедова у Банковского моста
У площади Ленина в Санкт-Петербурге "заработал" шикарный коммунальный фонтан
Четырехлетний мальчик сломал предплечье, выпав из окна на втором этаже в Петербурге
Приезжай к нам: «Зенит» позвал Басту на «Санкт-Петербург»
Следователи завели дело на петербуржца, которого застрелил полицейский
Мне жаль, я исправлюсь: 17-летнего соучастника убийства арестовали на 2 месяца
За милионные взятки бывшего чиновника «Спецстроя» посадили на 5,5 лет
В Петербурге появятся 35 экологичных автобусов
В лобовом столкновении на Малоохтинском проспекте пострадали два человека
Владислав Радимов стал тренером «Зенита»-2 вместо Александра Горшкова
Банковский мост отреставрируют за 36 миллионов рублей в течение года
Семь файеров на матче со «Спартаком» обошлись «Зениту» в 70 тысяч рублей
Кот Ахилл приехал к губернатору на подписание декларации о защите животных
Многодетного отца из Петербурга будут судить за плантацию конопли
В Петербурге тушили оружейный склад на бывшей картографической фабрике
Грабители отняли у бригадира 6 миллионов рублей и оставили рабочих без зарплаты
Внутреннюю часть КАД от Выборгского шоссе до ЗСД закроют на два месяца
Сильный туман прогнозируется в Петербурге утром 6 сентября
Доски заблокировали насосную станцию Водоканала в Петербурге
Парк имени Захарченко может появиться в Кронштадте
В Петербурге задержаны два парня, подозреваемых в убийстве мужчины на набережной канала Грибоедова
Петербургская пенсионерка нашла труп девушки в собственной ванне
Патриарх Кирилл проведет службу в Александро-Невской лавре