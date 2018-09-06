Вечеринки Night Session в клубе A2 Green Concert: Джарахов, Хлеб, Markul и Obladaet

СЕГОДНЯ 12:19 2018-09-06T12:25:22+03:00

Только две ночи - 14 и 15 сентября 2018 года

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14 сентября в клубе A2 Green Concert начинаются вечеринки Night Session.

Две ночи подряд в A2 Green Concert: OBLADAET+MARKUL, ХЛЕБ+ДЖАРАХОВ.

В первую ночь на сцене OBLADAET и MARKUL.

OBLADAET и MARKUL - одни из самых узнаваемых рэперов новой волны, а их совместное творчество превратило артистов чуть ли не в главный тандем на российской хип-хоп сцене.

Бэнгер «Последний билет» вышел в 2016 году и положил начало совместной музыкальной деятельности OBLADAET и Markul. Еще через год был выпущен релиз FRIENDS&FAMILY. Он не только окончательно сформировал творческий дуэт рэперов, но и получил массу положительных отзывов от фанатов исполнителей и их коллег по цеху.

15 сентября для Хлеба и Джарахова.

Группа Хлеб и Эльдар Джарахов - исполнители, которые доказывают, что рэп и ютуб не просто совместимы: они прекрасно дополняют друг друга!

Видеоблогер, участник Versus Battle, основатель коллектива «Успешная Группа», а также популярный рэп-исполнитель – Эльдар Джарахов не нуждается в представлении. Новый клип Эльдара Джарахова «Пьем» за сутки набрал 2 млн просмотров. 15 сентября в А2 скорее всего прозвучат песни с нового альбома, который Эльдар обещает выпустить в сентябре.

ХЛЕБ – уникальный коллектив, который прошёл свой творческий путь от студенческого блога в Интернете до sold out’ов на самых крупных площадках двух столиц. Их клипы набирают миллионы просмотров, релизы попадают в топ-чарты музыкальных платформ, суммарное количество подписчиков в социальных сетях более 1,5 миллионов человек и это далеко не весь список достижений. Эти ребята точно знают как заставить всех отрываться так, словно в последний день жизни!

NACHALO – первая вечеринка из серии NIGHT SESSION.

Топовые исполнители, диджей-сеты, party all night long.

Начало в 23.00.

Билеты от 1100 рублей до 2000 рублей.