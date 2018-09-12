2018-09-13T14:44:03+03:00
Происшествия

Предупреждающие наклейки появятся на всех станциях метро Петербурга после случая с девушкой, которая пробила головой входную дверь

Пострадавшей наложили несколько швов
Алена ЧИЧИГИНА
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Предупреждающие наклейки появятся на всех станциях метро Петербурга после случая с девушкой, которая пробила головой входную дверьПредупреждающие наклейки появятся на всех станциях метро Петербурга после случая с девушкой, которая пробила головой входную дверьФото: Олег ЗОЛОТО
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Этот эпизод легко может попасть в подборку роликов: "Ржунимагу, смотреть до конца". В среду, 11 сентября, девушка головой разнесла в осколки стеклянную перегородку на станции метро "Адмиралтейская" в Петербурге. А все потому что смотрела не по сторонам, а уткнулась в телефон. Видео попало в соцсети, комментаторы сразу же окрестили девушку "терминатором". Еще бы - хрупкая на випд девушка пробила стеклянный проем одним ударом. Было бы смешно, если бы не так больно. Пассажирка получила травмы - ей зашивали ногу и голову. Теперь в случившемся будут разбираться специалисты, которые начали проверку.

- Да, такой эпизод был, - подтвердили в пресс-службе Петербургского метрополитена. - Мы уже провелит проверку. Стеклянную перегородку восстановим в ближайшее время, деньги на эти цели уже выделены. Уверяю, девушку никто не заставит ничего восстанавливать. Однако этот случай стал показательным, решено, что необходимо обозначить прозрачные ограждения яркими наклейками, причем не только на "Адмиралтейской", но и на других станциях города. Круглые наклейки уже заказали и вы их увидите к концу этой недели.

А пока в случившемся разбираются специалисты, которые начали проверку. Как девушка смогла разбить стекло, которое должно было быть антивандальным, и, соответственно, какого оно было качества.

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