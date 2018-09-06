Починить Банковский мост нашелся лишь один желающий

СЕГОДНЯ 16:58 2018-09-06T16:58:30+03:00

К работам он сможет приступить уже на следующей неделе [фото, видео]

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Златокрылые львы упорхнули с Банковского моста на реставрацию еще полтора года назад. И, наконец, они на низком старте: на следующей неделе заключат контракт на ремонт самой пешеходной переправы. Закончить починку и вернуть сказочных существ на место планируют к середине октября 2019-го.

Скульптуры отправили на реставрацию в январе 2017-гоФото: Александр ГЛУЗ

Мифические создания поселились на канале Грибоедова в 1825-1826 годах по воле инженера Василия Треттера и скульптора Павла Соколовского. Сначала 28-метровый висячий мост шириной всего в 3,1 метра называли Цепным. А когда в 1830-ом рядом построили банк (ныне – здание Санкт-Петербургского государственного экономического университета), переправу переименовали в Банковскую.

Первый серьезный ремонт мост пережил после войны: ограждениям вернули исконный вид, починили деревянное полотно, восстановили фонари. Сусальное золото на крыльях хранителей Банковского обновляли в 1967 и 1988 годах. Еще одна реставрация прошла в 1997-ом. Последняя починка скульптур, которую проводили в 2009-ом, завершилась скандалом: не успели львы приземлиться на родные постаменты, как с них соскоблили золото.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/667608" frameborder="0"></iframe> С львов Банковского моста соскоблили золото.Тимур ХАНОВ

Сейчас мост находится под охраной как памятник федерального значения. Менять деревянный настил «Мостотрест» начал еще до отбытия скульптур на «лечение», осенью 2015-го. Комплексный капремонт планировали окончить к этому лету, но помешал футбол.

Итоги конкурса на починку переправы подвели лишь в конце августа, а госконтракт заключат не раньше 10 сентября. Привести обитель царей зверей в порядок вызвался только один подрядчик – «Пилон». Дирекция транспортного строительства ударит с компанией по рукам при максимальной цене – 35,96 миллиона рублей.

Пока Банковский выглядит такФото: Александр ГЛУЗ

– Подрядчику предстоит демонтировать перила, цепи и подвесы моста, чугунные рамы, пьедесталы и вывезти эти объекты на реставрацию, а после установить на прежнее место, – сообщают в дирекции. – Еще нужно будет отремонтировать участки набережной канала Грибоедова в районе моста, пролетное строение моста и мостовое полотно, а также обустроить монолитные плиты основания гранитного тротуара.

А вот львы к выходу в свет уже готовы: скульптуры отреставрировали за счет «Сбербанка». Их остается только вернуть на место. Ближайший год стражи Банковского проведут на хранении.