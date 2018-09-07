2018-09-07T12:19:58+03:00
Происшествия

47-летний учитель английского языка изнасиловал двух мальчиков в Санкт-Петербурге

Следователи считают, что жертв американца могло быть и больше
Елена МОЛОДКИНА
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Следственный комитет ищет других жертв 47-летнего педофила-американцаСледственный комитет ищет других жертв 47-летнего педофила-американца
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3 сентября. Теплый осенний вечер. Девятилетний мальчик вместе со своей мамой возвращался из гостей. Дорога к дому шла через пустырь вдоль озера Долгое в Приморском районе Петербурга. Мама держала своего сына за руку, а потом мальчик решил побегать вокруг нее. И внезапно исчез.

Кричать и звать его было бессмысленно - ребенок с детства глухонемой. Женщине оставалось только искать сына по кустам.

И через пятнадцать минут поисков, которые казались вечностью, мама заглянула под тот самый куст, где был ее сын. Он лежал на земле со спущенными джинсами, а на нем сверху сидел какой-то мужчина.

Завидев женщину, он рванул, куда глаза глядят. И скрылся в очередных кустах. Мать мальчика обратилась в полицию в тот же вечер.

- 43-летняя женщина заявила, что несколькими часами ранее в сквере одного из парков в Приморском районе неизвестный злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее девятилетнего сына, - сообщили "КП в Санкт-Петербурге" в региональном управлении МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело. А через три дня задержали подозреваемого, которым оказался гражданин США. 47-летнего педофила повязали прямо в квартире на Комендантском проспекте.

И оказалось, что девятилетний мальчик-инвалид - не единственная жертва американского педофила. Правоохранители выяснили, что злодей причастен к совершению еще одного преступления в отношении другого девятилетнего мальчика. И есть подозрение, что жертв могло быть больше.

- В сексуальных насилиях в отношении двух девятилетних мальчиков, один из которых инвалид, подозревается 47-летний учитель английского языка из США. Не исключена причастность подозреваемого и к другим подобным преступлениям. Пострадавшие могут обращаться в любое подразделение Следственного комитета России, - говорят в ведомстве.

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