Школьник из Санкт-Петербурга завоевал медаль на международной олимпиаде в Японии

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-07T12:17:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда российских школьников отмечает победу – они завоевали медали на международной олимпиаде по информатике. Ну молодцы ведь - обошли в программировании 900 школьников из 85 стран мира, и даже самих японцев! Состязание умников со всей планеты в этот раз проходило в стране восходящего Солнца. К слову, представлять Россию отобрали лучших из лучших, только четверых ребят: два старшеклассника из Москвы, один из Татарстана и один из Санкт-Петербурга. Мы поздравляем с «серебром» нашего земляка, ученика президентского физико-математического лицея №239 – Михаила Анопренко.

- Да мы не сомневались, что он победит, - говорит педагог Михаила по физике Кирилл Чихачев. - В Олимпиадах всероссийского уровня Миша участвует с 7 класса, и уже с того времени побеждает. За плечами и международные турниры в Болгарии, Румынии и других странах. А два года назад, когда международное состязание по информатике проходило в Казани, Миша попал во второй состав, так как была возможность собрать две российские команды. Они тогда отличились, собрав почти все медали, хотя ставок на молодежь никто не делал. Так что нашему ученику не привыкать!

Однако все же перед поездкой в Японию пришлось попотеть. Михаил и его сокомандники засели в аудиториях Московского физико-технического института и сутками работали у компьютеров, решая нелегкие задачи.

- Лично для меня самым сложным на олимпиаде было управлять временем, - признается Михаил. – На решение задач отводится 5 часов, на первый взгляд, это очень много. Но когда приступаешь к работе, время летит незаметно. Было такое, что не хватало буквально пары минут для того, чтобы придумать или реализовать какое-то решение. Но, ничего, «серебро» ведь тоже хорошо. А самые яркие впечатления, это, конечно, Япония. Я ни разу не был в азиатских странах, и тут все настолько необычно и странно по сравнению с нашими краями. Удивлялись на каждом шагу!

В Олимпиадах всероссийского уровня Миша участвует с 7 класса.

Министр просвещения Ольга Васильева уже поздравила участников сборной и их наставников с прекрасным результатом.

- Важно, что ребята, не забывая про традиционное обучение, активно развиваются в той области, которая реально формирует наше будущее… Может быть, именно сегодняшние победители олимпиады станут авторами тех прорывов, которые определят развитие страны в самых разных сферах.

Миша еще не решил, кем станет, но уверен, что свяжет свою жизнь с IT-технологиями.