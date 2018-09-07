Подписался на «Комсомолку», за квартиру можешь не платить

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-07T13:37:09+03:00

«Комсомолка» в большей степени, чем многие другие издания заслуживает доверия и даже любви читателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Уже неделю, с первого дня осени, продолжается подписка на нашу газету. Мы ценим и уважаем вас, наши дорогие читатели, верим и надеемся, что вы по-прежнему будете с нами.

Сейчас век информационных технологий. Появляются новые СМИ, это, главным образом, различные интернет-издания. Еще сорок, даже тридцать лет назад такое казалось фантастикой. Но жизнь порой опережает самые смелые прогнозы.

Уже давно раздаются голоса скептиков, утверждающих, что дни бумажной прессы сочтены. Мол, зачем тратить деньги на покупку газеты, ходить в киоск или оформлять подписку, когда можно, включив компьютер, получить всю необходимую информацию.

При кажущейся логичности, эта позиция далеко не бесспорна, чтобы не сказать ошибочна. Ибо интернет-издания дополняют информационное поле, но они не вытесняют с него другие СМИ, включая газеты.

Интернет всеяден, тогда как материал, попавший на страницы газеты, проходит строгий отбор. И на достоверность, и на соответствие редакционному курсу, и по чисто профессиональным критериям. С сайта текст в любой момент можно убрать, совсем другое дело – газета… Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором. И это обстоятельство повышает у нас, журналистов, чувство ответственности.

Позволим себе сказать, что «Комсомолка» в большей степени, чем многие другие издания заслуживает доверия и даже любви читателей. Мы выходим уже почти сто лет, что само по себе значит многое. Авторами нашей газеты были и Аркадий Гайдар, и Владимир Маяковский. В более поздние времена – такие корифеи отечественной журналистки, как Ярослав Голованов и Василий Песков. Несмотря на отсутствие тогда в нашей стране свободы слова опубликованные в «Комсомолке» материалы вызывали большой общественный резонанс, обсуждались в высших эшелонах власти.

Нынешнее поколение журналистов «Комсомольской правды» оберегает и развивает ее лучшие традиции. Естественно, с поправкой на время.

Мы дорожим вашей любовью, дорогие читатели, и в нынешнее непростое время хотим вам помочь. Цена подписки на ежедневный номер не повышается. Более того, она снижается на тридцать рублей. Стоимость полугодового «комплекта» - ежедневный номер плюс «толстушка» - возросла незначительно: всего на 66 рублей. Инвалидам первой и второй групп, участникам Великой Отечественной войны подписка обойдется на пятнадцать-двадцать процентов дешевле. Нужно лишь предъявить необходимый документ.

Ну а 17 сентября начнем дарить подарки нашим читателям. Среди них - тонометры, постельное белье, скатерти, красная икра, наборы книг, билеты в театр. Пятерым подписчикам оплатим коммунальные платежи в размере 3 999 рублей каждому.

Все вопросы вы можете задавать по телефону: (812) 458-90-71.