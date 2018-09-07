Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Санкт-Петербурге 2018: Где и когда можно приложиться к чудотворной деснице

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-07T16:36:27+03:00

Где в Санкт-Петербурге будут находиться мощи святителя Спиридона Тримифунтского в сентябре 2018 года

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Одна из почитаемых святынь христианского мира – десница (правая рука) святителя Спиридона Тримифунтского будет пребывать в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября 2018 года. Святыню, доставленную из Греции, впервые приносят по 14 городам России, Северная столица станет девятым из них.

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Санкт-Петербурге будут представлены для поклонения православных верующих в Казанском храме Воскресенского Новодевичьего монастыря. 12 сентября 2018 года ковчег с десницей примет участие в Александро-Невском крестном ходе по Невскому проспекту. Помолиться и приложиться к мощам в этот день можно будет в Новодевичьем монастыре с 13:30 до 22:00.

13 сентября 2018 года доступ к святыне для верубщих будет открыт с 6:00 до 22:00, 14 сентября – с 6:00 до 19:00.

В течение трех дней, что мощи святителя Спиридона Тримифунтского будут находиться в Санкт-Петербурге, перед ковчегом будут служиться молебны и акафисты.

Богослужения Спиридону Тримифунтскому в Казанском храме в Санкт-Петербурге 12-14 сентяюря 2018 года: Расписание

7:00 - ранняя Божественная литургия;

9:40 - поздняя Божественная литургия;

18:00 - вечернее богослужение.

- Для миллионов православных верующих в России это событие - уникальная возможность прикоснуться к мощам святителя Спиридона Тримифунтскому, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.

СПРАВКА "КП"

Святитель Спиридон Тримифунтский

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив простой крестьянский труд с пастырским служением и делами милосердия. Святитель заботился о своей пастве с большой любовью и прославился многими чудесами, которые совершаются по его молитвам и по сей день.

В 348 году в молитве Спиридон предал свою душу Господу. Один из византийских императоров приказал выкопать тело Спиридона и поместить его в усыпальнице храма Святой Софии в Константинополе. Каково же было удивление присутствующих, когда они увидели, что спустя десятилетия тело святого не изменилось! У старца были целы и зубы, и волосы, сохранилась кожа.

Когда мощи были помещены в Константинополе в специальную раку, обнаружилось, что святой продолжает совершать чудеса. Множество паломников, прикоснувшись к мощам святителя Спиридона, исцелились. Мощи святого Спиридона находились в Константинополе вплоть до его захвата турками.