2018-09-07T19:33:16+03:00
Звезды

Ольга Бузова запугала караоке-клубы

Представители певицы взыскали уже 696 тысяч рублей за незаконное использование ее песен
Людмила ИЛЬИНА
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Использование одной песни Бузовой стоит 58 тысяч рублей.Использование одной песни Бузовой стоит 58 тысяч рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Композиции Ольги Бузовой не проигрываются в нашем заведении. Мы уважаем авторские права». Такие объявления сегодня можно встретить во многих караоке-барах и кафе Петербурга. Владельцы заведений берегут свои кошельки. Еще бы! Ведь в мае команда Бузовой устроила облаву, иначе не скажешь, на забегаловки, где без разрешения включают хиты певицы. Через суд юристы теледивы взыскали уже 696 тысяч рублей! Но, похоже, это только начало «рейда».

- Использование одного трека Ольги стоит 58 тысяч рублей. Но это если договариваться заранее, - объясняет представитель компании «Арчер Мьюзик Продакшнс», которая продюсирует артистку. - Ряд заведений в Петербурге пренебрег этим правилом, и теперь придется платить двойную таксу.

Придраться и правда не к чему. Юристы даже посидели в этих заведениях, записали факт «пиратства» на видео, а после отдали на экспертизу. Так, арбитражный суд полностью удовлетворил иски «Арчер Мьюзик Продакшнс» и постановил взыскать с ответчиков, а это три развлекательных заведения, по 232 тысячи рублей. Не забыли представители певицы и про судебные издержки, которые составили по 7640 рублей за каждое дело.

«Комсомолка» позвонила представителю Ольги Бузовой, чтобы узнать, собираются ли представители компании после столь успешного опыта продолжать взыскивать компенсации со всех, кто имеет неосторожность ставить песни принцессы шоу-бизнеса в своих заведениях.

- Я не владею этой информацией, обратитесь к нашему юристу, - отрезал PR-менеджер певицы Антон.

Мы позвонили в офис компании «Арчер Мьюзик Продакшнс», но юрист, увы, сделав свое дело, убыл в отпуск и вернется не ранее чем к следующему заседанию. Ведь новые иски уже направлены в суд. На этот раз под «раздачу» попали еще три заведения.

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