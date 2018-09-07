Куда сходить в Санкт-Петербурге в выходные 8 и 9 сентября

СЕГОДНЯ 20:55 2018-09-07T20:53:25+03:00

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«Театральный Петербург на «Книжных аллеях»

В Петербурге завершаются театральные субботы от главного билетного оператора города Bileter (ДТЗК). Финальным аккордом проекта станет встреча сразу с четырьмя коллективами на Малой Конюшенной улице. К зрителям выйдут артисты Молодежного театра на Фонтанке, Театра музыкальной комедии, товарищества «Комик-трест» и театрального проекта «Лестница». Гости «Книжных аллей» познакомятся со студентами мастерской народного артиста России Семена Спивака. Они представят программу, подготовленную специально для «Театрального Петербурга» под руководством педагога, режиссера и актрисы Молодежного театра Марии Мирош. Яркими опереточными номерами, ариями и дуэтами из известных спектаклей, а также из недавней премьеры - итальянской оперетты «Чин-чи-ла» - порадуют публику артисты Театра музкомедии. На сцене под открытым небом театральное товарищество «Комик-трест» представит не только хиты из постановок прошлого сезона, но и фрагменты из премьер нового - спектаклей «Опасные связи. Postscriptum» и 5 o’clock. Завершит театральный марафон еще одна премьера. Зрители на Малой Конюшенной станут первыми, кто увидит отрывки из мюзикла-концерта «Идиот», который готовится к выходу на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена» 1 и 2 октября. Театральный проект «Лестница» Василия Заржецкого представит героев Достоевского в настоящих декорациях исторического центра Петербурга.

Когда: 8 сентября.

Где: «Летние Книжные аллеи», Малая Конюшенная улица.

Начало: 14.00.

Вход бесплатный.

Кинофестиваль StreetDoc

В Северной столице впервые пройдет фестиваль документального некоммерческого кино о граффити и стрит-арте. StreetDoc с 7 по 9 сентября будет рассказывать петербуржцам и гостям города о главных героях российской и зарубежной стрит-арт-сцены. Зрители смогут узнать, кто такие немецкие трейнрайтеры и бразильские пишадорес, как добиться успеха в мире граффити девушкам-райтерам. В программе картины, снятые в Чехии, Италии, Франции, Германии, Украине и России. Некоторые из них ждут премьерные показы в нашей стране. Фильмы будут идти на языке оригинала с русскими или английскими субтитрами. А после просмотров все желающие смогут отправиться на обсуждение картин, где представится уникальная возможность пообщаться с героями и режиссерами фильмов фестиваля.

Когда: 7-9 сентября.

Где: «КАРО 11 ОХТА», Охта-Молл, Якорная улица, 5А.

Цена билетов: 300 рублей (один сеанс), 1500 рублей (абонемент на весь фестиваль).

ПРОГРАММА

7 сентября

20.00-21.40 - «Pixadores», 2014 (Финляндия). Режиссер: Амир Эскандари.

После сеанса - встреча с режиссером.

8 сентября

15.00-16.00 «Old School. Ukrainian graffiti documentary», 2017 (Украина). Режиссер: Михаил Антонюк.

16.15-18.00 - «В открытую», 2017 (Россия). Режиссер: Никита Nomerz.

18.30-20.00 - «Unlike U: Trainwriting in Berlin», 2010 (Германия). Режиссер: Бьорн Бирг.

После сеанса - встреча с Бьорном Биргом.

9 сентября

15.00-16.30 - «МЕТКА». Короткий метр. Куратор Владимир Стекачёв (Москва). Показ короткометражных фильмов с комментариями куратора.

17.00-18.30 - «Girl Power», 2016 (Чехия). Режиссер: Сани (Sany).

После сеанса - встреча с режиссером.

20.00-21.00 - «Fame», 2017 (Италия - Франция). Режиссеры: Джакомо Аббраззес, Анджело Милано.

Фестиваль ретротехники «Фортуна»

В предстоящие выходные кронштадтский форт Константин превратится в главную автомобильную ретроплощадку Северо-Запада. Фестиваль «Фортуна» 8 и 9 сентября соберет более четырехсот старинных российских и зарубежных велосипедов, мотоциклов, грузовиков, автобусов и автомобилей. Техника американской классики 30-40-х годов, японское ретро 70-80-х, аутентичные шведские Volvo 60-х, неповторимые советские экземпляры - все это можно будет увидеть в Кронштадте. Особого внимания и места удостоятся автомобили времен Второй мировой войны из СССР, Германии и США. Также гостей «Фортуны» ждут автопробег по Кронштадту, концертная программа, батуты, веревочный парк и скалодром для детей, ярмарка и фуд-корт, настольные игры и розыгрыши призов, а также круглые столы с участием представителей ретродвижения Петербурга. Подробнее о программе - на официальном сайте мероприятия avtofortuna.su.

Когда: 8, 9 сентября.

Режим работы: с 12.00 до 18.00.

Где: Кронштадт, форт Константин. Для посетителей будут организованы бесплатные автобусы с 11.00 до 17.00 от первой остановки при въезде в Кронштадт до форта Константин (остановка «19-й квартал», Кронштадтское шоссе, 38, Кронштадт). Отправление каждые 15 минут.

Цена билетов: 650 рублей, дети с 7 до 12 лет и пенсионеры - 400 рублей, дети до 7 лет, инвалиды 1-й и 2-1 групп бесплатно.

«Литература. Музыка. Парк» на Елагином острове

В воскресенье ЦПКиО имени Кирова приглашает петербуржцев и гостей города насладиться первыми днями осени и музыкально-поэтической программой. Всех посетителей Елагина острова будут ждать шесть площадок, на которых развернется мероприятие «Литература. Музыка. Парк». В зоне «Фольк-сеновал» можно будет познакомиться с современными исполнителями русских деревенских песен. «Джаз на воде» встретит гостей у одного из Северных прудов парка сценой под открытым небом, на которую выйдут музыкальные коллективы из Петербурга и Москвы. На площадке «Театральный дворик» между Кухонным и Оранжерейным корпусами приглашенные артисты исполнят музыкальную комедию по пьесе Булгакова «Иван Васильевич». Симфонический оркестр порадует гостей на площадке «Классика у дворца», а в «Кинодворике» покажут фильмы, отмеченные на международных фестивалях. В «Шахматном дворике» любой желающий сможет не только сыграть партию, но и встретиться с международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта России, обладателем Кубка мира Петром Свидлером.

Когда: 9 сентября.

Режим работы: с 11.30 до 20.00.

Где: ЦПКиО имени Кирова.

Цена билетов: 100 рублей, учащиеся, школьники, студенты и другие льготные категории граждан - 30 рублей.