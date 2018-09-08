В Санкт-Петербурге 8 сентября вспоминают жертв блокады

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-08T09:53:37+03:00

В день памяти жертв блокады в Петербурге пройдут траурные чтения имен погибших, памятный концерт, шествие «Вечно живые» и другие мероприятия

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8 сентября в городе на Неве отмечают скорбную дату. Ровно 77 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось кольцо окружения и началась блокада. Она продлилась долгие 872 дня, за которые ленинградцы вытерпели и налеты немецкой авиации и артиллерийские обстрелы и холодные зимы и, конечно же, страшный голод. От всех невзгод военного времени в городе погибло около миллиона человек.

Сегодня в Петербурге вспоминают их поименно. Также в Северной столице пройдут памятные мероприятия, посвященные тем страшным дням.

Уже утром, в 9 часов 30 минут, на Невском проспекте, дом 14 начнут возлагать цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

В это же время, а также в 11:00 и 12:00 вспоминать жертв блокады будут на Пискаревском, Смоленском и Серафимовском мемориальных и других кладбищах города.

Ровно в полдень в 49 точках Петербурга начнут зачитывать скорбные списки погибших. Знаменитые горожане и простые петербуржцы будут поименно вспоминать жертв блокады. Акция будет проходить в Эрмитаже, Русском музее, в школах и вузах города и проолжтся почти весь день, так как будут зачитаны имена почти миллиона ленинградцев.

В 12:10 в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости состоится концерт, посвященный Дню памяти. Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа исполнит мелодии военных лет.

В 15:00 перед Мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, дом 9 состоится общегородское памятное мероприятие, на котором выступят петербургские артисты при участии хореографических ансамблей и детских творческих коллективов.

В пять вечера на Марсовом поле начнут собираться участники шествия «Вечно живые» а в 18:00 организованная колонна начнет движение по маршруту Марсово-поле-Милионная улица-Дворцовая площадь.

В 19:00 в Петербургской филармонии начнется первый концерт из цикла выступлений, посвященных военным годам. Музыканты исполнят знаменитую «Блокадную» симфонию Шостаковича и другие композиции.

Завершит День памяти «Вечер-Реквием», который начнется в 21:30 у триумфальной арки в Красном Селе.