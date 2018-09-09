Петербург празднует 100-летие автора памятника Достоевскому

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-09T11:28:51+03:00

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Знаменитый и единственный памятник Достоевскому в Петербурге давно стал одним из символов города. А вот имя его автора – скульптора Любови Холиной – мало кому известно в широких кругах. Еще меньше известна и история появления памятника. Хотя она была непростой, как и судьба самого классика. Застывший перед Владимирским собором Достоевский мог возвышаться совсем в другом месте. И быть не из бронзы, а из гранита.

В ПОИСКАХ МЕСТА

В этом году Любови Холиной исполнилось бы сто лет. В память о ней в Музее городской скульптуры открылась выставка «Строгая пластика». И один из двух залов полностью посвящен главному творению ее жизни. Здесь представлены графика, эскизы, портреты Достоевского, проекты памятника, рассказывающие о многолетних поисках скульптора.

– Как известно, произведения Достоевского были практически запрещены в СССР, и первый эскиз будущего памятника Любовь Холина создала только в 1958 году, но без всякой надежды на будущее монументальное произведение, – рассказал «Комсомольской правде» скульптор Павел Игнатьев, внук Холиной.

Скульптор выполнила множество портретов Достоевского в графике.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня у застывшей бронзовой фигуры разворачиваются праздники, посвященные Достоевскому. Тысячи горожан каждый день привычно следуют мимо образа писателя к метро. А квартал вокруг Владимирской площади, наряду с местами «Преступления и наказания» на Сенной, – главные литературные маршруты Северной столицы.

– Любовь Михайловна сама выросла в местах Достоевского и читала его с детства. После того как с 1956 года постепенно стали переиздаваться его книги, она снова погрузилась в его творчество, – говорит Павел Игнатьев. – Она всегда хотела, чтобы памятник был похож на ее дом. А выросла она на Большой Подьяческой, где так называемые дома-утюги, такой по форме она хотела и памятник.

Первый эскиз памятника Достоевскому.Фото: Олег ЗОЛОТО

Любовь Холина считала район своего детства – от Покровской до Сенной – близким и Достоевскому, поэтому именно там и видела свое творение.

– Она думала над местом, где пересекается канал Грибоедова с Подьяческой. Еще один вариант был в районе улицы Римского-Корсакова. А потом – и на слиянии канала Грибоедова и Крюкова канала, на фоне колокольни Никольского собора, – добавляет внук скульптора.

Последнее и должно было стать местом для памятника писателя в городе. С момента замысла к тому времени уже прошло тридцать лет.

– Конкурс на памятник в Петербурге состоялся только в перестройку, в 1988 году. И тогда бабушкин проект выиграл с правом установки недалеко от Никольского собора, – рассказывает Павел Игнатьев. – Но вновь вмешались политические события, рухнул СССР, и вновь показалось, что этот проект не состоится.

По первоначальной задумке скульптура должна была стоять в Коломне.Фото: Олег ЗОЛОТО

«МЕЖДУ ХРАМОМ И РЫНКОМ»

Петербург ждал памятник еще почти десять лет. Свое творение скульптор увидела только в 1997 году. Любови Холиной было уже восемьдесят лет. Вместе с ней за пмонумент боролись сын и внук. И снова появилась новая версия памятника и новые проекты.

– Когда искали место в 90-х, мы с отцом сделали около шести рисунков. Но вместе с Комитетом по градостроительству выбрали тогда это место на Владимирской площади, – говорит внук Любови Холиной. – Но не обошлось и тут без изменений. Первоначально проект предполагал, что пешеходы будут переходить за спиной писателя.

Портрет классика, выполненный Любовью Холиной в 1971 году.Фото: Олег ЗОЛОТО

Памятник должен был стоять ближе к собору. А спина Достоевского, которой Холина в работе уделяла особое внимание, должна была стать важной деталью для будущего зрителя. Помешали задумке подземные коммуникации. Пришлось попрощаться и с идеей гранитной фигуры.

– В то время возникла проблема и просто с мастерами, которые могли бы выполнить памятник из этого материла. Да и градсовет был не готов принять, что он будет из гранита, – добавляет Павел Игнатьев.

Выставка работ Любови Холиной будет работать в Музее городской скульптуры до 30 сентября.Фото: Олег ЗОЛОТО

День, когда состоялось открытие памятника, сохранился в документальных кадрах знаменитого режиссера Александра Сокурова. На Владимирской площади тогда собралась, кажется, тысяча горожан. Среди них был и писатель Андрей Битов, который сказал перед петербуржцами:

– Он здесь уместен. Бывает место для памятника, бывает памятник – месту. Федор Михайлович здесь памятник месту. И даже его расположение – между храмом и рынком – это та самая модель, в которую по-прежнему погружается наша страна. Достоевский как будто бы продолжает говорить, хотя его нет.