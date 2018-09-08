Петербуржец, чтобы вернуть девушку, заявил о своем похищении, теперь герою грозит «уголовка»

СЕГОДНЯ 20:30 2018-09-08T21:05:33+03:00

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До чего только не доведет несчастная любовь! Иногда, чтобы вернуть потерянную «половинку», люди решаются на самые безумные, или глупые поступки. Так, один молодой петербуржец, дабы разжалобить ушедшую от него девушку, решил сообщить о своем похищении.

Недолго думая он набрал 112 на телефоне и рассказал, что его на улице схватили какие-то незнакомцы, избили, поранили ножом, а после запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 23-летний парень звонил, якобы, из леса, где его оставили злодеи. Естественно, что органы правопорядка не смогли оставить такое сообщение без внимания и организовали розыск похищенного.

Все это время сам петербуржец гулял по городу, встречался с друзьями и ждал, что любимая со слезами на глазах прибежит в его объятья. Однако в гениальный план парня закрался один маленький просчет – девушка и понятия не имела, что ее бывший молодой человек «похищен».

По этой причине дождаться своей ненаглядной парню так и не удалось. А когда сидеть и ждать бывшую подружку ему надоело, он сам позвонил в полицию и рассказал, что искать больше никого не надо, и все это был невинный розыгрыш.

Только вот петербургские сыщики такой шутки не поняли. Они потратили много времени и сил на поиски человека, который не нуждался в помощи, в то время как кому-то ее действительно могло не хватить. Именно поэтому законом и предусмотрена ответственность за ложный вызов. Именно он теперь и вменяется незадачливому петербургскому влюбленному.

Дальнейшую его судьбу решит суд. Скорее всего, парню назначат штраф, но наказание может оказаться и серьезнее.