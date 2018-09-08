Хоккеисты СКА начали домашнюю серию с поражения

СЕГОДНЯ 20:41 2018-09-08T20:43:01+03:00

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Неудачно провели первый в новом чемпионате КХЛ домашний матч хоккеисты СКА. Сегодня, 8 сентября, армейцы со счетом 1:4 уступили в заполненном до отказа Ледовом дворце уфимскому клубу «Салават Юлаев».

Надо сразу сказать, что начало встречи не предвещала такого ее исхода. Хозяева льда владели инициативой на протяжении всего первого периода, создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Однако забросили всего одну шайбу: отличился Николай Прохоркин. Но в этом голе большая заслуга и перешедшего недавно в СКА из ЦСКА нападающего Андрея Кузьменко, как говорят, восходящей звезды российского хоккея.

Капитаном уфимской команды сейчас является нападающий Антон Бурдасов, который два сезона защищал цвета СКА, в 2015 году вместе с армейцами он выиграл Кубок Гагарина. Известно, что против своего бывшего клуба хоккеисты обычно играют с особым настроем. Однако казалось, что к Бурдасову в матче против СКА сказанное не относится. Все-таки ушел Антон из СКА почти три года назад, за это время сменил две команды. Но именно Бурдасов во втором периоде сравнял счет (в этот момент петербуржцы играли в меньшинстве), а в начале третьего вывел гостей вперед.

Надо сказать, что у армейцев постепенно расклеилась игра. Во второй половине матча они стали все чаще ошибаться как у своих, так и у чужих ворот. И уфимские хоккеисты сумели забросить еще одну шайбу. И вновь в большинстве.

Играть оставалось еще больше пятнадцати минут, понятно, что хозяева стремились уйти от поражения. Однако гости грамотно и уверенно оборонялись, и опасные моменты у их ворот возникали нечасто. А когда армейцы заменили вратаря Магнуса Хелльберга шестым полевым игроком, еще раз добились успеха – 4:1.

После завершения матча тренер СКА Алексей Кудашов причинами поражения назвал плохую реализацию опасных моментов, а также то обстоятельство, что в концовке встречи армейцам стало не хватать сил. Последнее несколько странно: ведь сезон только начался.

Как бы то ни было, в трех стартовых матчах СКА набрал всего два очка. Петербуржцы теперь проведут еще три матча на своем льду: 10 сентября – с «Сочи», 12 сентября – с «Йокеритом», 14 сентября – со «Спартаком».