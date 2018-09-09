2018-09-09T10:22:58+03:00
Происшествия

В Петербурге машина «скорой» врезалась в жилой дом

У водителя на ходу случился сердечный приступ
Анна ПОСЛЯНОВА
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Медики и пациентка получили легкие травмыМедики и пациентка получили легкие травмыФото: Иван ВИСЛОВ
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Смертельная авария с участием кареты «Скорой помощи» произошла в северной столице минувшей ночью. Вчера, 8 сентября, около половины двенадцатого белая машина с красным крестом на боку вылетела со Старо-Петергофского проспекта и врезалась в жилой дом №19.

За рулем находился 47-летний водитель. Мужчина потерял управление и направил машину в сторону стены. Внутри в этот момент, как рассказали «Комсомолке» в ГИБДД, находились фельдшеры и пациентка.

– В результате аварии водитель «Скорой помощи» скончался на месте, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – Предположительная причина смерти – остановка сердца.

Похоже, инфаркт и стал причиной ДТП. К счастью, медики и пациентка получили легкие травмы. На дорожном движении и безопасности жителей здания авария не сказалась. Полиция ведет проверку.

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