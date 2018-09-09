2018-09-09T12:26:56+03:00
Происшествия

Педофила из США, арестованного в Петербурге, разыскивают на Родине

На счету учителя английского еще минимум двое американских детей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Бьерн Вест. Фото: СК РФБьерн Вест. Фото: СК РФ
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Международный скандал, героем которого стал 47-летний американец, обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, на счету у предполагаемого педофила не только двое малышей из Петербурга, но и, как минимум, два американских ребенка. Они стали его жертвами четверть века назад.

47-летний Бьерн Ричард Вест, уроженец Калифорнии, бежал в Россию еще в 2012-ом.

– С 2012 года в России иностранный гражданин находился незаконно, – отмечают в Следственном комитете России.

По данным Бюро расследований штата Теннесси, в последний раз Бьерна Веста видели на Родине как раз летом 2012 года. В США Веста по сей день разыскивают за педофилию. На счету у мужчины, по данным американских правоохранителей, минимум два преступления против детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Одно совершено в июне 1992-го, второе – в декабре 1989-го.

Когда-то Вест носил бороду и очки. Фото: Бюро расследований штата Теннесси

Когда-то Вест носил бороду и очки. Фото: Бюро расследований штата Теннесси

В России американец устроился в одну из частных школ для взрослых в Петербурге и стал преподавать английский. Благо, иностранцу это было несложно. Поселился в квартире на Комендантском проспекте. В спальном районе мегаполиса американским сыщикам до Веста было не дотянуться.

Может быть, потому мужчина, не смущаясь, дал волю своим противозаконным страстям у всех на виду. Вечером 3 сентября в парке у озера Долгое Вест совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении девятилетнего мальчика. Ребенок не мог позвать на помощь: он глухонемой с рождения. Педофила спугнула мама малыша, которая и сообщила о преступлении против сына в полицию.

– 6 сентября опергруппой УМВД по Приморскому району иностранный гражданин был задержан, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – В тот момент он был безработным.

Вскоре петербургские люди в форме выяснили, что за четыре дня до нападения на мальчика на Долгом Вест приставал к еще одному ребенку.

– 30 августа около одного из домов, расположенных на улице Уточкина, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении другого девятилетнего мальчика, – отметили в ГСУ СК по Петербургу.

На Веста завели уголовное дело за «насильственные действия сексуального характера».

– Процесс в Октябрьской районном суде проходил в закрытом режиме с участием переводчика, – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. – Фигурант пояснил, что уже привлекался за преступления сексуального характера по отношению к несовершеннолетним в США.

Вест пробудет под арестом минимум до 4 ноября. Отечественный закон обещает американцу от двенадцати до двадцати лет за решеткой, а если Фемида учтет его прежние «заслуги», то и пожизненное.

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