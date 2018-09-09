2018-09-09T19:00:39+03:00
Общество

Митинг против пенсионной реформы в Петербурге: в ход пошли дубинки и дымовые шашки

Участников – более двух тысяч, сотрудников ОМОНа – около трехсот [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВАЛюдмила ИЛЬИНА
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В руках у митингующих - плакаты и флагиВ руках у митингующих - плакаты и флагиФото: Людмила ИЛЬИНА
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Сегодня, в Единый день голосования, по всей стране проходят митинги против повышения пенсионного возраста. На улицы вышли и в революционной столице России, в Петербурге.

Митинг против пенсионной реформы в Петербурге.Людмила ИЛЬИНА

Изначально митинговать думали в Удельном парке, но власти сами предложили площадь Ленина. Мероприятие согласовали. Правда, вскоре «рассогласовали»: на площади прорвало трубу с водой, и чиновник решили, что находиться в зоне коммунальной аварии небезопасно.

Шестие заняло улицу Академика Лебедева Фото: Людмила ИЛЬИНА

Шестие заняло улицу Академика ЛебедеваФото: Людмила ИЛЬИНА

Противников пенсионной реформы это не смутило: в два часа дня у площади стали строиться люди с российским триколором и плакатами в руках. Кричать о пенсии собрались далеко не пенсионеры. В числе участников, которых на данный момент, более двух тысяч, – одна молодежь и дети.

Митинг против пенсионной реформы в Петербурге.Людмила ИЛЬИНА

– У нас есть конституционные права, свобода слова, к тому же, митинг согласовали, – делится один из участников: молодой человек пришел сюда вместе с беременной женой. – Почему-то коммунальная авария на площади Ленина не помешала поставить там передвижной штаб! Мы бываем на таких митингах систематически. Пока не забирали. Но мы готовы.

Правоохранители разделили толпу на три части Фото: Людмила ИЛЬИНА

Правоохранители разделили толпу на три частиФото: Людмила ИЛЬИНА

В три часа дня колонна двинулась по улице Академика Лебедева. Метро «Площадь Ленина» закрыли: по словам участников, еще до начала там устроили газовую атаку. Квартал оцепили. Живые стенки из сотрудников ОМОНа разделили толпу на три части и заперли каждую в прилегающих улицах и переулках.

Митинг против пенсионной реформы в Петербурге.Людмила ИЛЬИНА

Митингующие пытаются прорваться. К самым активным применяют физическую силу: в ход пошли дубинки, дымовые шашки и обливания водой. Автобусы, наполненные задержанными, уезжают один за другим. В «бобик» попали и человек пять с российскими флагами, и митингующий, который пришел… в рыцарских доспехах и со шпагой.

Большинство митингующих - молодые люди и даже дети Фото: Людмила ИЛЬИНА

Большинство митингующих - молодые люди и даже детиФото: Людмила ИЛЬИНА

– Цифры не радуют: мужчины умирают в нашей стране в том возрасте, до которого предлагают поднять возраст пенсионный, – признается участник-студент. – У меня мама должна была выйти на пенсию через пару лет. А получается, ей придется ждать еще восемь.

Число участников измеряется тысячами Фото: Людмила ИЛЬИНА

Число участников измеряется тысячамиФото: Людмила ИЛЬИНА

Продолжить митинг участники намерены на Сампсониевском мосту.

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