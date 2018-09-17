Оперный певец Михаил Луконин погиб в жутком ДТП

СЕГОДНЯ 11:21 2018-09-17T12:35:16+03:00

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Оборвалась жизнь известнейшего оперного певца из Петербурга Михаила Луконина. 59-летний артист, в репертуаре которого больше 800 произведений и даже номинация на Грэмми погиб в автокатастрофе днем 16 сентября на 195 километре трассы Санкт-Петербург - Псков. В его авто на полной скорости врезался грузовик.

О трагедии общественности сообщил коллега Луконина, оперный певец Владимир Самсонов. На своей странице в Фейсбуке артист поделился печальной новостью.

- Из родных у него осталась только дочь Полина. Конечно, ей понадобится помощь. Любая. Посильная, - заявил Самсонов

Сегодня появились и жуткие кадры с места аварии. На них видно, как оперный певец на своем авто остановился на светофоре в ожидании разрешающего сигнала. В этот момент сзади летит грузовик – он сносит легковушки, стоящие впереди. Автомобиль Луконина фура буквально расплющивает, превращая в груду металлолома. Столкновение было такой силы, что оперный певец сломал себе шею. До приезда «скорой» артист какое-то время был жив.

Михаил Луконин погиб в жутком ДТП. Фото: официальная страница оперного певца в соцсетях

ГИБДД пока устанавливает все детали произошедшего. Версий, почему дальнобойщик нарушил правила, несколько. Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что водитель большегруза признался, что потянулся за документами. По другой версии водитель мог просто уснуть за рулем.

Михаила Луконина по праву называли «Мистер Романс». Он не просто был талантливым исполнителем, но и обладателем уникального баритона. Друзья Луконина вспоминают: он мог исполнить любую песню – начиная с романсов и джазовых композиций, заканчивая эстрадными песнями. Творческую карьеру Луконин начал в 1987 году на сцене Нижегородского оперного театра. Затем артист продолжил выступать, но уже в составе «Санкт-Петербург опера», став ведущим солистом. В 2000-2009 годах Михаил Луконин числился солистом Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, а в 2009 начал реализовывать собственные проекты.

Кстати, известен Луконин и как драматический артист. Он играл в спектаклях Петербурга, но любовь к музыке все равно не отпускала его.

О дате похорон артиста пока ничего не сообщают.