Беспроцентный заем на социальный бизнес - до 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-07T10:06:44+03:00

Кто может претендовать на получение финансирования?

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В России продолжается Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель», победителям которого предоставляют беспроцентные займы от 2 до 40 млн рублей на создание или развитие социального бизнеса.

На получение финансирования могут претендовать проекты, решающие насущные социальные задачи: развитие моногородов, улучшение экологии, сохранение культурного наследия, создание доступной среды, производство натуральных продуктов, трудоустройство и реабилитация лиц с ограниченными возможностями и многое другое. Проект участника конкурса должен быть финансово устойчив и рентабелен (благотворительные проекты не рассматриваются).

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Конкурс проводит Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», созданный в 2007 году по инициативе бизнесмена Вагита Алекперова для развития социального предпринимательства в России. За 11 лет работы 228 проектов из 56 регионов России получили 556,4 млн рублей на свой социальный бизнес.

Прием заявок осуществляется круглый год, победители объявляются летом и осенью. Подать заявку в режиме онлайн и ознакомиться со всеми условиями конкурса можно на официальном сайте Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».