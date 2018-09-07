Мультицентр во Всеволожске получил на день рождения от «МегаФона» 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-07T11:53:31+03:00

Один миллион рублей, переданный «МегаФоном» Мультицентру во Всеволожске, будет направлен на закупку оборудования для мастерской по изготовлению керамических изделий. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон»

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Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске отметил свой третий день рождения. Гостями праздника стали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, представители законодательной власти и крупнейших российских компаний. Давний партнер Мультицентра – «МегаФон» – сделал организации очередной подарок, передав на развитие 1 млн рублей.

За три года обучение и повышение квалификации в Мультицентре прошли 382 человека. Они смогли освоить самые разные профессии: здесь готовят швей, обувщиков, операторов ЭВМ, садовников, изготовителей художественных изделий из керамики, бересты и лозы, уборщиков территорий, сотрудников контакт-центров и многих других специалистов. Каждый третий выпускник трудоустроен.

С Мультицентром, где сейчас живут и учатся 60 людей с ограниченными возможностями, «МегаФон» сотрудничает уже три года. Средства, ранее выделенные оператором, пошли на оснащение компьютерного класса и клинингового цеха. Один миллион рублей, переданный «МегаФоном» в 2018 году, будет направлен на закупку оборудования для мастерской по изготовлению керамических изделий.

- Для «МегаФона» важна системная поддержка социальных проектов, поэтому мы практически никогда не ограничиваемся «одноразовой» помощью, - отметил директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Кермен Манджиева. - Это можно сказать о Мультицентре, о теннисном турнире для колясочников «МегаФон DreamCup», футбольном чемпионате для детей-сирот «Будущее зависит от тебя» и многих других проектах, которые мы поддерживаем или инициируем. Только долгосрочная последовательная работа может принести результат, значимый и для участников этих проектов, и для общества в целом.